Trình diễn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Tối 23.11, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đã diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, đồng thời hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Tại chương trình, công chúng được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến từ các vùng miền, nổi bật là Đờn ca tài tử, Cải lương và Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Các tiết mục được dàn dựng, biểu diễn trong không gian mở, tạo điều kiện để nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với đời sống thường nhật.

Trình diễn Đờn ca tài tử và Cải lương

Mang đến sắc màu văn hóa Nam Bộ, các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) trình diễn nhiều tiết mục Đờn ca tài tử và Cải lương như Dạ cổ hoài lang, Nhớ Bạc Liêu, Yêu cô gái Bạc Liêu, trích đoạn Bến phà kỷ niệm...

Trong đó, Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu là tác phẩm có dấu ấn đặc biệt trong tiến trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Qua tiếng đàn, lời ca và những giai điệu giàu cảm xúc, các nghệ sĩ góp phần giới thiệu đến công chúng nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống phương Nam. Những trích đoạn Cải lương cũng mang đến sắc thái sân khấu riêng, với câu chuyện và diễn xuất giàu tính biểu cảm.

Tiếp nối chương trình, Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh Bình Trưng (TP.HCM) giới thiệu đến người xem những làn điệu dân ca mang âm hưởng quê hương miền Trung qua các tiết mục Cay nồng trầu xứ Nghệ, Hành hương về quê Bác, Giận mà thương cùng phần ngâm Ví, Giặm.

Gắn bó với đời sống lao động, sinh hoạt của người dân Nghệ Tĩnh, Ví, Giặm không chỉ là hình thức diễn xướng dân gian mà còn lưu giữ những nét văn hóa, phong tục và tình cảm của con người nơi đây. Năm 2014, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chia sẻ về việc đưa Dân ca Ví, Giặm đến với công chúng tại TP.HCM, nghệ nhân dân gian Hà Thị Thu Lài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ví, Giặm Bình Trưng cho biết, việc giới thiệu loại hình nghệ thuật này tại thành phố là niềm vinh dự đối với những người gắn bó với di sản.

Theo nghệ nhân, điều đáng quý là thông qua những buổi biểu diễn, công chúng, đặc biệt là người trẻ, có cơ hội hình dung rõ hơn về bản sắc và âm thanh của di sản dân tộc, từ đó thêm hiểu, yêu và có ý thức chung tay gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ tiếp nối.

Không chỉ là dịp giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống, hoạt động biểu diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn tạo cơ hội để người dân, du khách tiếp cận di sản một cách trực tiếp, thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở hay những không gian trưng bày chuyên biệt.

Trong không gian công cộng, nghệ thuật trở nên gần gũi hơn khi người xem có thể dừng chân thưởng thức, giao lưu và cảm nhận những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Văn Mến (phường Chợ Quán) cho biết đây là dịp để ông trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống. Theo ông, việc tổ chức các chương trình biểu diễn tại không gian công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận văn hóa, đồng thời tạo thêm sức hút đối với thế hệ trẻ.

Còn bạn Trần Lê Hà Vy chia sẻ, qua các tiết mục biểu diễn, em hiểu thêm về tình yêu quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca được lưu truyền từ cha ông. Hà Vy mong muốn những hoạt động như vậy được tổ chức thường xuyên hơn để người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đông đảo người dân hào hứng thưởng thức nghệ thuật truyền thống

Từ Đờn ca tài tử, Cải lương đến Dân ca Ví, Giặm, sự hiện diện của các loại hình nghệ thuật truyền thống tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã góp thêm sắc màu cho không gian văn hóa cộng đồng.

Việc đưa nghệ thuật đến gần công chúng không chỉ mở rộng cơ hội thưởng thức mà còn tạo sự kết nối giữa nghệ nhân, nghệ sĩ với người dân, góp phần duy trì sức sống của di sản trong đời sống đương đại.