Lớp tập huấn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại xã Chiềng Sơn

Từ ngày 25-29.11, tại xã Chiềng Sơn, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Lớp tập huấn thu hút gần 100 học viên là cán bộ văn hóa cơ sở, đại diện các tổ chức đoàn thể, trưởng bản, nghệ nhân và người dân địa phương.

Tham gia chương trình, học viên được tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Thái, đồng thời tiếp cận các kỹ năng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa thông qua hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Các học viên thực hành các điệu múa dân gian, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Thái

Điểm nhấn của chương trình là nội dung truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống. Các học viên được hướng dẫn và trực tiếp thực hành những điệu múa dân gian, qua đó tiếp cận các giá trị văn hóa của dân tộc mình bằng trải nghiệm cụ thể.

Hoạt động không chỉ bổ sung kiến thức, kỹ năng mà còn tạo cơ hội giao lưu, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người tham gia.

Các học viên tập luyện những điệu múa dân gian truyền thống của dân tộc Thái tại lớp tập huấn

Từ lớp tập huấn, xã Chiềng Sơn hướng tới xây dựng và duy trì Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Thái, tạo không gian để người dân thường xuyên gặp gỡ, luyện tập và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Đây là nền tảng để những lời ca, điệu múa tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Thái và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.