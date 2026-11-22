Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người Sơn La trong sự nghiệp đổi mới, Liên hoan thu hút 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã, phường trong tỉnh, cùng sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu tại cơ sở

Mỗi đoàn mang đến những sắc màu nghệ thuật riêng, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và khát vọng xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh

Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, Sơn La sở hữu kho tàng di sản phong phú, được bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ

Những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống, tiếng nhạc cụ dân tộc cùng phong tục, tập quán đặc sắc đã tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của vùng đất Tây Bắc

Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng và biểu diễn tại Liên hoan, những giá trị văn hóa ấy tiếp tục được tái hiện, giới thiệu đến công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, sinh động.

Không chỉ là dịp để các đoàn văn nghệ quần chúng gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, Liên hoan còn tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên phát huy khả năng sáng tạo trong dàn dựng, biểu diễn; góp phần làm mới cách thể hiện và đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Qua đó, vai trò của cộng đồng các dân tộc trong việc gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản tiếp tục được phát huy

Diễn ra từ ngày 22 đến 24.11, Liên hoan đồng thời là dịp đánh giá chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng tại cơ sở, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu, góp phần xây dựng lực lượng văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân

Từ những thanh âm, lời ca, điệu múa mang đậm sắc thái văn hóa của từng dân tộc, Liên hoan góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc quê hương, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Sơn La nhờ đó tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy trong đời sống đương đại