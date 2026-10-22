'Thanh âm Lào Cai' lan tỏa sắc màu văn hóa Tây Bắc

“Thanh âm Lào Cai – Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc” góp phần bảo tồn di sản âm nhạc dân tộc và quảng bá hình ảnh Lào Cai. Ảnh minh họa

Lào Cai là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang đặc trưng và bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc. Nơi đây lưu giữ nhiều thanh âm mộc mạc mà sâu lắng, từ tiếng khèn, tiếng sáo giữa núi rừng đến nhịp xòe rộn ràng, những làn điệu dân ca đằm thắm gắn với đời sống và tình yêu quê hương, bản làng.

Mỗi thanh âm, mỗi giai điệu góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của Lào Cai. Được bồi đắp qua lịch sử, phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng, những giá trị ấy không chỉ thể hiện bản sắc riêng của các dân tộc mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu quê hương.

Với chủ đề “Thanh âm Lào Cai – Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc”, chương trình của tỉnh Lào Cai hướng tới sáng tác, giới thiệu, bảo tồn và phát huy, quảng bá âm nhạc truyền thống.

Trong đó, các tác giả được khuyến khích sáng tạo những giai điệu mới mang bản sắc Lào Cai, lấy cảm hứng từ con người, thiên nhiên, cuộc sống và văn hóa các dân tộc; đồng thời giới thiệu những làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng sáo và âm thanh nhạc cụ truyền thống của địa phương.

Chương trình kêu gọi người dân, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và những người yêu âm nhạc tích cực tham gia sáng tác, giới thiệu, chia sẻ các giá trị âm nhạc dân tộc.

Qua đó, những giai điệu gắn với đời sống cộng đồng có thêm cơ hội tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa.

Một trong những hướng đi được nhấn mạnh là tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa các giá trị văn hóa. Những tác phẩm âm nhạc, video và câu chuyện giàu ý nghĩa trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cách thức giới thiệu văn hóa Lào Cai trong đời sống đương đại.

Với định hướng bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị được trao truyền qua các thế hệ mà còn khơi dậy sức sống mới cho di sản, gắn bản sắc với sáng tạo, du lịch và hội nhập quốc tế.

Thông qua âm nhạc, hình ảnh con người, cảnh sắc và đời sống văn hóa Lào Cai có thêm cơ hội được quảng bá rộng rãi, góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa, du lịch và giới thiệu một vùng đất giàu bản sắc đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Với thông điệp “Thanh âm Lào Cai – Câu chuyện đẹp về con người, quê hương và bản sắc văn hóa Việt Nam”, chương trình hướng tới khơi dậy sự chung tay của cộng đồng trong sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống.

Mỗi tác phẩm, mỗi thanh âm được chia sẻ sẽ góp phần kết nối cộng đồng, bồi đắp niềm tự hào văn hóa, đưa sắc màu văn hóa các dân tộc Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung đến gần hơn với công chúng.