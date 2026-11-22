Lan tỏa tình yêu tiếng Việt từ những thanh âm chuẩn

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Trung tâm VHTTDL phường Cửa Nam phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo VietSkill tổ chức Ngày hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí và tọa đàm “Thanh âm giọng nói - Phương pháp chữa ngọng triệt để”.

Bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTDL phường Cửa Nam phát biểu tại tọa đàm

Ngày hội lan tỏa tình yêu tiếng Việt, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị ngôn ngữ dân tộc, bắt đầu từ việc sử dụng tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc trong mỗi lời nói hằng ngày.

Chương trình quy tụ hơn 100 chuyên gia đào tạo giọng nói, giáo viên và những người hoạt động trong lĩnh vực sư phạm giọng nói, chữa ngọng đến từ nhiều địa phương. Bên cạnh hoạt động trao đổi chuyên môn, người tham dự còn có cơ hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí, nhận diện những lỗi phát âm thường gặp và được tư vấn hướng luyện tập phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTDL phường Cửa Nam cho biết, ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

“Trong khuôn khổ chương trình ‘Thanh âm giọng nói – Phương pháp chữa ngọng triệt để’, Ban tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra ngọng miễn phí dành cho người dân, trẻ em trên địa bàn phường Cửa Nam nói riêng và người quan tâm nói chung. Đây là hoạt động thiết thực, giúp người dân cải thiện giọng nói, từ đó có thêm sự tự tin và kỹ năng khi giao tiếp trước đám đông”, bà Võ Quỳnh Anh chia sẻ.

Chuyên gia hướng dẫn phát âm

Thông qua hoạt động kiểm tra, người tham dự có cơ hội nhận diện những lỗi phát âm thường gặp, được hướng dẫn cách luyện tập và điều chỉnh phù hợp. Đối với trẻ em, việc nhận diện những khó khăn trong phát âm, có hướng hỗ trợ phù hợp từ sớm được quan tâm nhằm giúp trẻ cải thiện khả năng diễn đạt, giao tiếp và học tập.

Các hoạt động thực hành, hướng dẫn luyện phát âm trực tiếp cũng được triển khai dành cho học sinh ở nhiều lứa tuổi và người đi làm.

Tại tọa đàm “Thanh âm giọng nói - Phương pháp chữa ngọng triệt để”, các chuyên gia tập trung trao đổi về vai trò của giọng nói trong giáo dục, giao tiếp và đời sống; những lỗi phát âm phổ biến, nguyên nhân hình thành cũng như cách tiếp cận trong quá trình luyện tập, sửa lỗi phát âm.

Chuyên gia ngôn ngữ Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ về phương pháp chữa ngọng và cách sử dụng sách luyện tập; chuyên gia Phạm Văn Luân giới thiệu phương pháp sử dụng bản đồ chữa ngọng. Chương trình còn có chuyên đề về luyện giọng trong giảng dạy, đọc podcast, thu âm bài giảng do chuyên gia An Ngọc trình bày.

Chữa ngọng cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng lỗi

Thực tế, nói ngọng, phát âm chưa rõ hay hạn chế trong diễn đạt không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà còn gặp ở người trưởng thành. Không ít người nhận ra mình phát âm chưa chuẩn nhưng chưa xác định được nguyên nhân, cũng chưa biết cần điều chỉnh từ đâu.

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Mai, chữa ngọng không đơn thuần là việc lặp đi lặp lại một âm hay một từ để bắt chước. Người học cần nhận diện chính xác lỗi phát âm, hiểu cách tạo âm và lựa chọn phương pháp luyện tập phù hợp với từng trường hợp.

Chuyên gia hướng dẫn sửa ngọng miễn phí cho trẻ em

Với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu và trực tiếp giảng dạy trong lĩnh vực này, cô Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng, tiếng Việt mang những đặc trưng riêng về âm thanh, ngữ điệu và sắc thái văn hóa. Sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và môi trường sống cũng tạo nên những khác biệt trong cách phát âm, sử dụng ngôn ngữ.

Chương trình “Thanh âm giọng nói - Phương pháp chữa ngọng triệt để” hướng tới ba nội dung chính: trao đổi về giọng nói và cách rèn luyện phát âm; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, nhận diện lỗi phát âm; đồng thời giới thiệu tài liệu, phương pháp luyện tập để người học có thể chủ động điều chỉnh giọng nói của mình và hỗ trợ người thân khi cần.

“Bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để sở hữu một giọng nói tốt hơn. Khi có nền tảng phát âm rõ ràng, việc truyền tải thông điệp, giao tiếp và thể hiện cảm xúc cũng thuận lợi hơn”, chuyên gia Thanh Mai chia sẻ.

Trong quá trình đào tạo, chuyên gia này nhận thấy các lỗi phát âm thường gặp ở người Việt tập trung vào một số nhóm chính. Phổ biến nhất là nhầm lẫn giữa hai âm N - L do đặt sai vị trí lưỡi, lâu dần hình thành thói quen phát âm sai, thậm chí ảnh hưởng đến cả cách viết chính tả.

Bên cạnh đó là các lỗi phát âm chưa rõ nguyên âm, phụ âm, vần dài hoặc đặt lưỡi chưa đúng vị trí.

Đáng chú ý, lỗi cắt ngắn vần dài thường gặp ở trẻ nhỏ. Khi phát âm những vần có cấu trúc phức tạp như anh, inh, ếch, oanh, oăng, trẻ có xu hướng lược bỏ âm hoặc đọc không trọn vẹn. Chẳng hạn, “anh” thành “ăn”, “màu xanh” thành “màu săn”, “quả chanh” thành “quả chăn”, “hoành tráng” thành “hoàn”, “cô Trang” thành “cô Chan”.

Một số trường hợp còn nhầm lẫn giữa vần mở và vần có âm cuối, chẳng hạn vần ang bị đọc chệch thành át hoặc ăn. Ngoài ra, người học còn thường mắc lỗi đặt sai vị trí lưỡi khi phát âm, nhầm lẫn các nhóm âm S - X, D - GI - R và thanh hỏi - ngã.

Bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTDL phường Cửa Nam phát biểu tại tọa đàm

Những lỗi này chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sinh hoạt và văn hóa vùng miền. Nếu người thân, người chăm sóc hoặc giáo viên thường xuyên phát âm chưa rõ một số âm, trẻ có thể tiếp nhận và lặp lại. Vì vậy, việc người lớn nhận diện lỗi phát âm của chính mình, điều chỉnh cách nói và tạo môi trường giao tiếp phù hợp cũng là yếu tố cần quan tâm trong quá trình hỗ trợ trẻ.

Không nên mặc định mọi lỗi phát âm ở trẻ đều tự hết khi lớn lên. Một số lỗi có thể được cải thiện theo quá trình phát triển, nhưng với những trường hợp kéo dài hoặc ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, phụ huynh cần quan tâm, đánh giá và tìm hướng hỗ trợ phù hợp.

Về phương pháp luyện tập, chuyên gia giới thiệu cách tiếp cận theo trình tự từ nguyên âm, phụ âm, vần đến dấu thanh. Cần bắt đầu từ những nội dung cơ bản, luyện tập có hệ thống rồi tăng dần mức độ, thay vì chỉ sửa từng từ riêng lẻ một cách máy móc, giúp người học hình thành kỹ năng phát âm và vận dụng trong giao tiếp.

Kiên trì luyện tập để cải thiện khả năng phát âm

Tham gia chia sẻ tại tọa đàm, chuyên gia trị liệu âm ngữ Phạm Văn Luân tập trung vào phương pháp sử dụng bản đồ chữa ngọng và vai trò của việc luyện tập thường xuyên.

Chuyên gia Phạm Văn Luân: "Chữa ngọng không phải quá trình quá khó khăn, quan trọng là kiên trì rèn luyện"

“Chữa ngọng không phải quá trình quá khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người cần kiên trì rèn luyện từng bước, thay đổi dần thói quen phát âm cũ. Trước hết phải nhận diện được lỗi sai của bản thân, sau đó chủ động sửa đổi và tập thích nghi với cách phát âm mới. Khi thực hiện đều đặn, việc sửa ngọng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, chuyên gia Phạm Văn Luân chia sẻ.

Ở trẻ em cần có sự tương tác thường xuyên với cha mẹ và những người xung quanh để phát triển khả năng ngôn ngữ. Khi người lớn ít trò chuyện, thiếu thời gian hướng dẫn hoặc để trẻ phụ thuộc nhiều vào các thiết bị điện tử, cơ hội thực hành giao tiếp trực tiếp có thể bị hạn chế. Vì vậy, ông cho rằng phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc trò chuyện, lắng nghe và hướng dẫn con phát âm trong sinh hoạt hằng ngày.

Với người trưởng thành, việc cải thiện phát âm vẫn có thể được thực hiện thông qua quá trình luyện tập, điều chỉnh thói quen và thực hành thường xuyên. Việc rèn luyện không chỉ hướng tới phát âm rõ ràng mà còn giúp người học tự tin hơn trong giao tiếp, thuyết trình, công việc và các hoạt động xã hội