'Thanh âm di sản': Khi người trẻ kể chuyện lịch sử và tôn vinh phụ nữ Việt bằng nghệ thuật sân khấu

Sự kiện hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể (17/10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Điểm nhấn của cuộc thi là phần tranh tài “Kể chuyện di sản” giữa ba đội thi đến từ khối ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn. Lấy cảm hứng từ các chủ đề “Phụ nữ trong gia đình”, “Phụ nữ trong lịch sử” và “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Mẫu - Tâm - Đẹp - Vui”, các bạn sinh viên đã khéo léo kết hợp kỹ năng kể chuyện, diễn xuất, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu để tái hiện những lát cắt văn hóa giàu ý nghĩa.

Các tiết mục trình diễn giàu cảm xúc tại “Thanh âm di sản”. Ảnh: Thuỳ Trang

Đội “Nữ thép kiêu hùng” đã gây xúc động mạnh khi tái hiện hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, qua đó tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ trong thời chiến.

Đội “Lam Hạ anh hùng” lại đưa khán giả về với tinh thần quả cảm, yêu nước của 10 nữ thanh niên xung phong quê hương Hà Nam. Trong khi đó, đội “Bắc Lệ đền thiêng” mang đến không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đầy huyền bí, lan tỏa thông điệp bảo tồn và trao truyền di sản dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (kiêm Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới hoạt động giáo dục, truyền thông.

Theo bà, bảo tàng không chỉ là nơi cất giữ quá khứ mà cần vươn mình thành một không gian văn hóa sống động. Việc ứng dụng nghệ thuật trình diễn và trao quyền sáng tạo cho người trẻ sẽ giúp công chúng tiếp cận di sản bằng những trải nghiệm và cảm xúc chân thực nhất, thay vì chỉ quan sát hiện vật đơn thuần.

Lễ trao giải của cuộc thi “Thanh âm di sản”với ba giải thưởng lần lượt được trao cho ba đội thi. ﻿Ảnh: Thuỳ Trang

Ông Nguyễn Thanh Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - đánh giá cuộc thi là một hoạt động thực tiễn quý giá, khẳng định rõ nét vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa nước nhà.

Chung cuộc, phần thể hiện xuất sắc đã giúp đội “Bắc Lệ đền thiêng” xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì và giải Ba lần lượt gọi tên đội “Nữ thép kiêu hùng” và “Lam Hạ anh hùng”.

Bằng cách tiếp cận mới mẻ qua lăng kính sân khấu hóa, “Thanh âm di sản” đã thành công trong việc khơi dậy tình yêu lịch sử ở thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh xứng tầm vai trò vĩ đại của người phụ nữ Việt Nam trong dòng chảy văn hóa, lịch sử dân tộc.