Thanh âm di sản khèn Mông, điểm nhấn văn hóa du lịch Nậm Hàng

Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông, gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Nậm Hàng. Ảnh minh họa

Trong đời sống của người Mông ở Nậm Hàng, khèn không đơn thuần là nhạc cụ mà còn là phương tiện thể hiện tâm tư, tình cảm, phản ánh phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng. Cùng với tiếng sáo, những làn điệu dân ca, dân vũ và điệu múa truyền thống, nghệ thuật trình diễn khèn Mông góp phần tạo nên nét văn hóa riêng, được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.

Mỗi mùa lễ hội, các đội thi đến từ các bản trong xã mang đến cho người dân và du khách những giai điệu khèn Mông da diết, điệu múa uyển chuyển cùng lời ca giao duyên mộc mạc, đằm thắm.

Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tạo nên không gian văn hóa đặc sắc.

Những thanh âm và sắc màu ấy không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Mông đến đông đảo công chúng.

Thanh âm khèn Mông góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Nậm Hàng đến đông đảo công chúng và du khách. Ảnh minh họa

Năm nay, Lễ hội Khèn Mông xã Nậm Hàng được tổ chức trong hai ngày 14 và 15.11 tại đường đi bộ Hà Huy Tập, bản Pá Kéo. Lễ hội dự kiến khai mạc lúc 19h30 ngày 14.11, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian hấp dẫn.

Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn thổi và múa khèn đơn, khèn đôi, khèn đồng đội do nghệ nhân, diễn viên quần chúng thể hiện. Các tiết mục hướng đến chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và con người, thể hiện sự phong phú trong nghệ thuật trình diễn khèn của đồng bào Mông.

Tại lễ hội, du khách được thưởng thức các điệu múa khèn cổ, làn điệu dân ca, dân vũ và trực tiếp tham gia hội thi múa khèn cùng các trò chơi dân gian. Ảnh minh họa

Không gian lễ hội còn có các hoạt động đánh pao, thổi sáo, múa dân gian, thi trang phục dân tộc và hội thi múa khèn. Du khách có dịp thưởng thức những điệu múa khèn cổ, các làn điệu dân ca, dân vũ; đồng thời trải nghiệm những môn thể thao, trò chơi truyền thống như tù lu nam, bắn nỏ, bịt mắt bắt vịt, kéo co, đẩy gậy.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn, địa phương hướng tới bảo tồn, phục hồi các loại hình văn hóa dân gian, nhất là những làn điệu dân ca, dân vũ đang được lưu giữ trong cộng đồng.

Việc nhân rộng mô hình truyền dạy nghề chế tác và kỹ năng sử dụng nhạc cụ truyền thống cũng được chú trọng. Qua đó, phát huy vai trò của nghệ nhân trong trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Lễ hội là dịp để các đội văn nghệ quần chúng giao lưu, trình diễn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh minh họa

Từ việc gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, Lễ hội Khèn Mông được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động du lịch của Nậm Hàng. Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, con người địa phương mà còn kết nối di sản với những trải nghiệm của du khách.

Qua đó, văn hóa truyền thống từng bước trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.