Chương trình gồm 3 chương: “Hào khí nguồn cội và tình yêu Tổ quốc”; “Thanh âm di sản - Sắc màu Tây Bắc”; “Giai điệu tri ân và khát vọng vươn xa”.

Với 14 tiết mục múa, hát được dàn dựng công phu, có sự tham gia biểu diễn của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh, chương trình mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, giàu cảm xúc.

Qua từng tiết mục, vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam được tái hiện sinh động, hòa quyện cùng những giai điệu ngọt ngào, hùng tráng ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo và tình thầy trò.

Mỗi tiết mục là một sắc màu nghệ thuật cùng hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa dân tộc đa dạng, giàu bản sắc.

Học sinh tham gia buổi ngoại khóa.

Tiết mục ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo, nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu với các cựu giáo chức từng công tác tại trường, Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam Phạm Thị Ngọc Thanh - người con quê hương Yên Bái cũ (tỉnh Lào Cai hiện nay), hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội cùng các nghệ sĩ, biên đạo múa.

Phần giao lưu của các khách mời tạo điểm nhấn cho đêm nghệ thuật.

Những câu chuyện, chia sẻ tại buổi giao lưu giúp học sinh hiểu thêm về giá trị của việc đưa chất liệu di sản văn hóa vào giáo dục nghệ thuật trong nhà trường, cũng như cách gìn giữ và lan tỏa các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống đến thế hệ trẻ.

Đặc biệt, kỷ niệm về thời học sinh, tình cảm với mái trường và hành trình theo đuổi nghệ thuật được Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Thanh chia sẻ đã tiếp thêm cảm hứng, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin theo đuổi đam mê, nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng sáng tạo.

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ tặng hoa chúc mừng các đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Thông qua nghệ thuật và những câu chuyện gần gũi, chương trình “Thanh âm di sản - Giai điệu tri ân” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và lòng biết ơn đối với thầy cô. Đây cũng là dịp để học sinh tiếp cận, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.