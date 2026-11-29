Trong hai tối 27 và 28.11, tại xã Phong Thổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phối hợp với UBND xã Phong Thổ tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng các xã biên giới tỉnh Lai Châu lần thứ V, năm 2026, với chủ đề “Thắm tình đoàn kết – Vững dải biên cương”.

Hội diễn thu hút 7 đoàn với hơn 150 diễn viên, nghệ nhân quần chúng đến từ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh tham gia.

Trên sân khấu hội diễn, các chương trình ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, mang đến những sắc màu nghệ thuật phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu.

Qua từng tiết mục, hình ảnh quê hương, đất nước, tình yêu Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết quân dân và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới được thể hiện sinh động. Những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được tái hiện trên sân khấu mà còn được trao truyền thông qua sự tham gia, thực hành của chính cộng đồng.

Đáng chú ý, lực lượng biểu diễn tại hội diễn là những nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang trực tiếp tham gia gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống ở địa phương.

Bằng niềm say mê và sự gắn bó với văn hóa dân tộc, họ đã đưa những làn điệu, điệu múa quen thuộc đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu sự phong phú trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi vùng biên.

Tại lễ bế mạc tối 28.11, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho xã Khổng Lào cùng các giải thưởng cho những đoàn tham gia hội diễn.

Với 6 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Khổng Lào đã thể hiện rõ bản sắc văn hóa địa phương, tinh thần đoàn kết quân dân và niềm tự hào quê hương. Kết quả, đoàn đạt 3 giải A, 2 giải B và 1 giải C, xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

Kết quả hội diễn là sự ghi nhận đối với nỗ lực, tâm huyết của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, đồng thời khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Không chỉ tạo không gian biểu diễn và giao lưu, hội diễn còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, quân và dân nơi biên giới.

Từ những thanh âm mang đậm bản sắc văn hóa, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới tiếp tục được bồi đắp, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.