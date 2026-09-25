'Thanh âm Bà Nà': Khi âm nhạc hòa cùng thiên nhiên

Chương trình do UBND xã Bà Nà phối hợp Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện, hướng đến đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với đời sống cộng đồng, đồng thời khai thác những giá trị văn hóa, cảnh quan và con người địa phương để hình thành các sản phẩm văn hóa giàu sức lan tỏa.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà” diễn ra trong không gian xanh mát của núi rừng, mang đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật được kết nối từ âm nhạc, thiên nhiên đến những câu chuyện về quê hương, tình yêu và ký ức

Không lựa chọn sân khấu tách biệt với cảnh quan, “Thanh âm Bà Nà” được tổ chức ngay trong không gian xanh của An Sơn Farm. Tại đây, thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm, còn âm nhạc là cầu nối giúp khán giả cảm nhận Bà Nà qua những giai điệu, ký ức và câu chuyện về vùng đất.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Thương ca Tiếng Việt - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Đức Trí và Nguyễn Văn Chung. Từ tiếng ru, câu hát quê hương đến tiếng Việt được trao truyền qua nhiều thế hệ, tiết mục mở ra câu chuyện về nguồn cội và những giá trị gắn bó với mỗi con người trên hành trình trưởng thành và đi qua những miền đất mới.

Tiếp đó, phần “Miền xanh bao la” đưa khán giả đến với những giai điệu gợi vẻ đẹp của Bà Nà. Các ca khúc “Ngẫu nhiên” (Trịnh Công Sơn), “Tuổi mộng mơ” (Phạm Duy), “Bâng khuâng Bà Nà” (nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, phổ thơ Phan Xuân Hiệp) và “Ôi quê tôi” (nhạc sĩ Lê Minh Sơn) lần lượt mở ra những lát cắt về ký ức, tuổi trẻ, quê hương và tình yêu dành cho một miền đất.

Điểm nhấn trong phần đầu chương trình là sự xuất hiện của NSƯT Quang Hào với ca khúc “Ôi quê tôi” và nhạc sĩ Lê Minh Sơn với “Trạng Quỳnh”. Qua âm nhạc, Bà Nà không chỉ hiện lên từ cảnh sắc núi rừng mà còn được cảm nhận qua những câu chuyện, con người và tình cảm dành cho quê hương.

Sự xuất hiện của NSƯT Quang Hào với ca khúc “Ôi quê tôi” và nhạc sĩ Lê Minh Sơn với “Trạng Quỳnh” đã tạo nên điểm nhấn cho phần đầu chương trình

Ở phần hai với chủ đề “Nơi tình yêu ở lại”, chương trình chuyển sang những cung bậc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Các tiết mục “Lãng mạn trên đồi”, “Để gió cuốn đi”, “Thằng Cuội”, “Nắng thủy tinh”, “Thu trong mắt em”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Giấc mơ tình yêu” và liên khúc “Có chàng trai viết trên cây - Chuyện tình thảo nguyên” đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và tuổi trẻ.

Không chỉ khai thác tình yêu ở góc độ lãng mạn, chương trình còn gợi nhắc những ký ức đời thường như mùa Trung thu tuổi thơ, một ánh nhìn, giai điệu quen thuộc hay câu chuyện tình được lưu giữ theo năm tháng. Trong không gian Bà Nà, những ký ức ấy được cộng hưởng cùng ánh trăng, sắc hoa, gió núi và cảnh sắc thiên nhiên.

Khép lại chương trình là các tiết mục “Miền an nhiên”, “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau”, “I Will Survive” và “Việt Nam những chuyến đi”, mang đến tinh thần cởi mở, tích cực và kết nối.

Thông điệp mà “Thanh âm Bà Nà” hướng đến là tạo ra những điểm hẹn văn hóa để người dân và du khách có thể gặp nhau, thưởng thức nghệ thuật, cảm nhận vẻ đẹp của địa phương và hình thành những ký ức đẹp về Bà Nà

“Thanh âm Bà Nà” quy tụ nhạc sĩ Lê Minh Sơn, NSƯT Quang Hào cùng các nghệ sĩ Thanh Trà, Công Trứ, Lia Ngọc Nhung, Minh Nguyệt, Hoàng Long, Nhật Mai, NyNy Nguyễn, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Ksor Sơn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Châu Kha, Diễm My, Văn Thắng; MC Nguyên Khang, Band Trưng Vương và Vũ đoàn Trưng Vương.

Sự kết hợp giữa đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với không gian văn hóa cộng đồng tại Bà Nà tạo nên một cách tiếp cận mới đối với chương trình nghệ thuật địa phương. Trong đó, thiên nhiên không chỉ là phông nền mà trở thành một phần của trải nghiệm, còn âm nhạc là phương tiện kể những câu chuyện về vùng đất và con người.

Qua chương trình, “Thanh âm Bà Nà” hướng đến việc hình thành những điểm hẹn văn hóa, nơi người dân và du khách có thể gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật, khám phá vẻ đẹp địa phương và lưu giữ những ký ức đẹp về Bà Nà.