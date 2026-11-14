Thắng U23 Singapore 3-1, U23 Thái Lan khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba

U23 Thái Lan ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Singapore - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

U23 Singapore nhập cuộc chủ động trên sân Pleiku, hai lần đoạt bóng ở phần sân đối phương trong sáu phút đầu. Tuy nhiên, các cú sút của Ghadessy và Irwan chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Sudathip. U23 Thái Lan sau đó lấy lại thế trận. Phút 16, Eakaphat sút hướng góc cao, buộc thủ môn Yazid phải đẩy bóng ra.

Phút 33, Thái Lan mở tỷ số. Cú sút của Worawut Noisri bị chặn, Jehhanafee Mamah khống chế rồi chuyền lại cho Chaiyasit Popoon băng vào dứt điểm chìm. Singapore nhanh chóng đáp trả. Phút 40, Teo Jia Jun đánh đầu buộc Sudathip phải đẩy bóng qua xà. Một phút sau, Abdul Rashid đá nối cận thành, đưa tỷ số về 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Thái Lan đẩy cao đội hình. Noisri thử thủ môn Yazid ở góc gần, còn Phosri và Wongsa lần lượt sút vọt xà, chệch cột. Từ phút 59 đến 61, Yazid liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của Mamah, Wongsa và Noisri, giúp Singapore giữ được tỷ số hòa. Đến phút 64, hàng thủ đội khách bị xuyên thủng bởi một đường chuyền dài. Phongsakorn Sangkasopha, cầu thủ vào sân thay người, thoát xuống bên phải vòng cấm, đỡ bóng bằng ngực rồi sút qua hai chân Yazid, đưa Thái Lan dẫn 2-1.

Phút 73, Singapore có cơ hội gỡ hòa từ quả đá phạt, nhưng Timothy Cheng mất thăng bằng và sút hụt khi khống chế bóng trong vòng cấm.

Phút 79, Wongsa ấn định tỷ số. Anh tâng bóng qua một cầu thủ Singapore ở trung lộ rồi sút căng, bóng đập đất trong khu vực 5,50 m và vượt tầm với của Yazid. Phút 87, Phongsakorn có cơ hội nâng tỷ số lên 4-1 nhưng cú sút vào góc gần đi chệch cột dọc.

Tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến hết ba phút bù giờ. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul sau hai trận thua U23 Việt Nam và U23 Qatar. U23 Thái Lan kết thúc giải với 3 điểm, xếp thứ ba, còn U23 Singapore đứng cuối với 1 điểm.