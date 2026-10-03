Thắng U23 Nhật Bản 1-0, U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 2026

Chiều 3/10, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản). Đây là lần thứ tư liên tiếp bóng đá Hàn Quốc giành huy chương vàng Á vận hội. Trong khi đó, Nhật Bản 3 lần liên tiếp về nhì ở môn bóng đá nam ASIAD.

●ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc

1-0

U23 Nhật Bản

Ji-sung 61’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

42%Kiểm soát bóng58%

5Sút10

2Sút trúng đích2

0Phạt góc5

3Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

U23 Nhật Bản chiếm ưu thế trong cả 2 hiệp đấu. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 58%, tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Nhật Bản không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự chặt chẽ của U23 Hàn Quốc.

Hiệp một diễn ra chặt chẽ và cân bằng. Hai đội cùng kiểm soát bóng 50%, tổng cộng chỉ có 5 pha dứt điểm và không lần nào đưa bóng trúng khung thành. U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến các pha lên bóng thường bị ngắt trước khi tiến sâu vào vòng cấm.

U23 Nhật Bản chiếm ưu thế nhưng không ghi được bàn thắng nào. (Ảnh: Reuters)

U23 Nhật Bản có một số thời điểm tạo được sức ép tốt hơn về cuối hiệp. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U23 Hàn Quốc vẫn duy trì được sự chắc chắn.

Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản tăng tốc rõ rệt. Đội bóng áo xanh kiểm soát bóng 64% trong hiệp hai và thực hiện 7 pha dứt điểm. Fukunaga, Yokoyama và Ichihara liên tiếp có cơ hội nhưng không thể tạo ra bàn thắng.

Trong thời điểm U23 Nhật Bản chiếm ưu thế, U23 Hàn Quốc lại tạo ra khác biệt nhờ ngôi sao lớn nhất trong đội hình. Phút 61, Eom Ji-sung - cầu thủ vừa tham dự World Cup 2026 cách đây chưa lâu - tận dụng cơ hội hiếm hoi để ghi bàn mở tỷ số.

Eom Ji-sung (số 7) ghi bàn cho U23 Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bị dẫn bàn, U23 Nhật Bản tiếp tục đẩy đội hình lên cao. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều nhưng U23 Hàn Quốc phòng ngự tập trung và hạn chế được những pha dứt điểm ở vị trí nguy hiểm. Cơ hội đáng tiếc nhất của U23 Nhật Bản là cú sút dội cột của Ishii ở phút 79.

U23 Hàn Quốc bảo vệ được cách biệt tối thiểu bất chấp sức ép của U23 Nhật Bản trong những phút cuối trận. Chiến thắng này giúp đoàn thể thao Hàn Quốc có huy chương vàng thứ 38 tại ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kim Joonhong

TM

5

Kim Jisoo

6

Lee Gihyuk

ĐT

7

Eom Jisung

8

Lee Seungwon

9

Lee Youngjun

10

Bae Junho

16

Choi Seok Hyun

17

Yang Minhyeok

22

Bae Hyunseo

23

Shin Minha

DỰ BỊ

2

Kang Minjun

3

Choi Woojin

4

Park Seonghoon

11

Yang Hyunjun

12

Kim Minseung

13

Kang Sangyoon

14

Lee Hyunju

15

Hwang Doyun

18

Kim Myeongjun

19

Park Seungsoo

20

Park Gyeongseop

21

Lee Seunghwan

U23 Nhật Bản

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

23

Rui Araki

TM

2

Rei Umeki

5

Rion Ichihara

ĐT

10

Hisatsugu Ishii

11

Yumeki Yokoyama

14

Yuto Ozeki

17

Yotaro Nakajima

18

Yudai Shimamoto

19

Uche BS Nwadike

21

Mihiro Sato

22

Tarikanihayato Okabe

DỰ BỊ

1

Alexandre Pisano

3

Keita Kosugi

4

Kaito Tsuchiya

6

Shuto Nagano

7

Nelson Ishiwatari

8

Kenshin Yasuda

9

Yutaka Michiwaki

12

Masataka Kobayashi

13

Shusuke Furuya

15

Soichiro Mori

16

Yuya Fukunaga

20

Sena Ishibashi

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Hàn Quốc toàn thắng 4 trận tại ASIAD 2026 trước khi bước vào chung kết. Đội bóng này lần lượt thắng U23 Qatar 4-1, U23 Ả Rập Xê Út 2-0 ở vòng bảng, vượt qua U23 Việt Nam 4-0 tại tứ kết và thắng U23 Trung Quốc 2-1 ở bán kết. Đội đương kim vô địch ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 4 trận.

U23 Nhật Bản đấu U23 Hàn Quốc là màn so tài của đương kim vô địch châu Á và ASIAD. (Ảnh: JFA)

U23 Nhật Bản cũng bất bại từ đầu giải. Đội chủ nhà toàn thắng vòng bảng trước U23 Hong Kong 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0. Tại tứ kết, Nhật Bản thắng U23 Triều Tiên 1-0. Đến bán kết, đội chủ nhà hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 120 phút và thắng 9-8 trong loạt luân lưu. Sau 5 trận, U23 Nhật Bản ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

U23 Hàn Quốc đang là đội giữ huy chương vàng bóng đá nam ASIAD trong ba kỳ liên tiếp. Đội bóng xứ kim chi lần lượt vô địch các kỳ năm 2014, 2018 và 2022.

Hai đội từng gặp nhau ở bán kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1. U23 Nhật Bản thắng 1-0 nhờ pha lập công của Kaito Koizumi. Trong 10 trận gần nhất được thống kê trước chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc thắng 7, hòa một và thua 2. U23 Nhật Bản toàn thắng 9 trận và hòa một trận.