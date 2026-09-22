Thắng U23 Ả Rập Xê Út 2-0, U23 Hàn Quốc đấu U23 Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2026

●ASIAD 2026

U23 Hàn Quốc

2-0

U23 Ả Rập Xê Út

Shin Min-ha 67’

Kim Myeong-jun 69’

KẾT THÚC

Tối 22/9, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Ả Rập Xê Út 2-0 trên sân Nagoya ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc giành chiến thắng nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai. Với kết quả này, đội bóng xứ kim chi đứng nhất bảng D và sẽ gặp U23 Việt Nam, đội nhì bảng C, tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Sau hiệp một không có bàn thắng, đội bóng Đông Á tạo ra khác biệt chỉ trong hai phút. Shin Min-ha mở tỷ số ở phút 67, trước khi Kim Myung-jun nhân đôi cách biệt ở phút 69. Cả hai bàn đều đến từ những pha đánh đầu.

U23 Hàn Quốc là đội tạo ra nhiều sức ép hơn. Họ kiểm soát bóng 57%, tung 14 cú sút và có 7 lần đưa bóng trúng đích, trong khi U23 Ả Rập Xê Út chỉ có 1 cú sút trúng đích sau 9 lần dứt điểm. Trong hiệp một, thủ môn Al Ruwaili nhiều lần cứu thua cho đại diện Tây Á, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Phút 67, Shin Min Ha đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Hai phút sau, Kim Myung Jun tiếp tục đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt từ cánh trái, nâng tỷ số lên 2-0. U23 Ả Rập Xê Út không tạo được sức ép đủ lớn để trở lại, còn U23 Hàn Quốc giữ chắc lợi thế đến hết trận.

U23 Hàn Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kim Joon-hong

TM

5

Kim Ji-soo

6

Lee Gi-hyuk

ĐT

7

Eom Ji-sung

8

Lee Seung-won

14

Lee Hyun-ju

16

Choi Seok-hyun

17

Yang Min-hyeok

18

Kim Myeong-jun

22

Bae Hyun-seo

23

Shin Min-ha

U23 Ả Rập Xê Út

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Alruwaili Yazan

TM

3

Alsuwilem Abdulaziz

5

Barnawi Mohammed

ĐT

6

Dahal Awad

8

Haddad Saud

12

Almuthary Saad

13

Alyami Saud

14

Houssa Eyad

15

Alfawaz Abdulaziz

17

Alyuhaybi Amar

20

Alghumayl Turki

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Hàn Quốc đến ASIAD 2026 với mục tiêu nối dài chuỗi thành công ở sân chơi châu lục. Đội bóng xứ kim chi đang là đương kim vô địch sau ba lần liên tiếp giành huy chương vàng.

Ở giải năm nay, Hàn Quốc tiếp tục sở hữu đội hình chất lượng với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Gi-hyuk và Bae Jun-ho đều từng góp mặt tại World Cup 2026. Chiến thắng 4-1 trước U23 Qatar cho thấy khả năng tạo sức ép và khai thác khoảng trống rất nhanh của hàng công.

U23 Hàn Quốc đối đầu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng D ASIAD 2026. (Ảnh: News1)

Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng 2-0 trước Qatar. Đội bóng được kỳ vọng sẽ tạo ra thử thách lớn hơn cho nhà đương kim vô địch. Đại diện Tây Á có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Họ thường tổ chức đội hình chặt chẽ, duy trì sự an toàn bên phần sân nhà trước khi tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để uy hiếp đối phương.

Bảng D chỉ gồm ba đội nên cơ hội sửa sai của mỗi đội không nhiều. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai vị trí dẫn đầu vào tứ kết ASIAD 2026. Bởi vậy, kết quả cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Saudi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng.