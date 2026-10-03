Tháng tiêu dùng số, Hà Tĩnh đưa sản phẩm địa phương lên môi trường số

Thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND tỉnh về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phối hợp phát động, triển khai tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

Theo đó, người dân được khuyến khích tiếp cận, mua sắm an toàn trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian đã đăng ký với Bộ Công Thương, các nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp có đặt hàng trực tuyến đã thông báo với Sở Công Thương.

Người tiêu dùng có thể truy cập hệ thống quản lý thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://online.gov.vn/ để tìm hiểu danh sách các nền tảng thương mại điện tử đã được xác nhận, đăng ký; cập nhật các thông tin cảnh báo, khuyến cáo về gian lận thương mại và những rủi ro trong hoạt động thương mại điện tử.

Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương tại hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ 2026 diễn ra ngày 30/9.

Trong Tháng tiêu dùng số, Sở Công Thương khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán số và các giải pháp quản trị số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp công nghệ số, bưu chính, viễn thông, ngân hàng được khuyến khích công bố các gói hỗ trợ, ưu đãi, tư vấn, đào tạo hoặc thử nghiệm giải pháp chuyển đổi số trong tháng 10/2026 theo quy định.

Đối với người dân, Sở Công Thương khuyến khích mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian; tăng cường thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt. Người tiêu dùng được khuyến cáo chủ động lựa chọn sản phẩm, dịch vụ có thông tin rõ ràng, bảo đảm an toàn trong giao dịch trực tuyến.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản trên môi trường số; ưu tiên các hình thức livestream, thương mại điện tử và những nền tảng số phù hợp.

Để triển khai hiệu quả Tháng tiêu dùng số, Sở Công Thương giao Phòng Quản lý Thương mại chủ trì triển khai các giải pháp thúc đẩy mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến, góp phần bảo đảm an toàn và giảm thiểu rủi ro; chủ trì phát động và tổ chức Tháng tiêu dùng số.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh trên môi trường số, các nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số phù hợp.

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ; xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên các nền tảng thương mại điện tử trung gian và mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử.

Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm đặc sản, có thể tiếp cận rộng hơn với thị trường thông qua thương mại điện tử và các nền tảng số.

Sở Công Thương đề nghị UBND các xã, phường và các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên đến cán bộ, công chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán số và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Thông qua Tháng tiêu dùng số, Hà Tĩnh hướng tới việc mở rộng thói quen mua sắm, thanh toán trên môi trường số, nâng cao kỹ năng giao dịch trực tuyến an toàn cho người dân; tạo thêm cơ hội để sản phẩm OCOP, nông sản và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tiếp cận rộng hơn với thị trường thông qua thương mại điện tử và các nền tảng số.