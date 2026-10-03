Tháng tiêu dùng số 2026: Hình thành thói quen mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt

BẮC NINH - Trong tháng 10/2026, thành phố Bắc Ninh triển khai Tháng tiêu dùng số, tạo không gian để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, trải nghiệm các tiện ích của chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày. Qua đó từng bước hình thành thói quen mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Tháng tiêu dùng số diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/10/2026, đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”.

Điểm nhấn của chương trình là đưa chuyển đổi số từ những khái niệm, ứng dụng công nghệ trở thành những trải nghiệm gần gũi, thiết thực trong đời sống, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của cộng đồng trong quá trình chuyển đổi số.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố Bắc Ninh cùng tham gia vào quá trình xây dựng môi trường tiêu dùng hiện đại, thuận tiện và phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số.

Tháng tiêu dùng số không chỉ diễn ra trong một tháng, mà hướng tới tạo nền tảng để những thói quen số tiếp tục được duy trì trong đời sống thường ngày của người dân thành phố.