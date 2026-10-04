Thắng tỉ số khó tin, tuyển Anh khiến Croatia bẽ bàng ở Nations League

Chiến thắng tại Rijeka (Croatia) ngày 4/10 (giờ Hà Nội) cũng xác lập cách biệt lớn nhất của tuyển Anh ở Nations League. Thầy trò HLV Thomas Tuchel ghi 4 bàn ngay trong hiệp đầu, trước khi tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự chủ nhà Croatia sau giờ nghỉ.

Harry Kane ghi cú đúp giúp tuyển Anh thắng Croatia 7-0 ở lượt trận thứ 3 Nations League hôm 4/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Trong màn trình diễn ấy, thủ quân Harry Kane tiến thêm một bước tới kỷ lục khoác áo ‘Tam Sư’. Cú đúp giúp chân sút thuộc biên chế Bayern Munich (Đức) nâng thành tích lên 89 bàn qua 124 trận, chỉ còn kém kỷ lục 125 lần ra sân của cựu thủ môn Peter Shilton. Anh có thể san bằng dấu mốc này khi Anh gặp CH Czech ngày 6/10.

Đội trưởng ‘Tam sư’ còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 10 bàn cho tuyển Anh trong 3 năm khác nhau. Tiền đạo này đã có 11 bàn năm 2026, sau thành tích 12 bàn năm 2019 và 16 bàn năm 2021.

Jude Bellingham cũng có đêm chói sáng khi ‘Tam Sư’ làm khách Croatia. Ảnh: AFP.

Kane mở màn trận thắng bằng pha bấm bóng qua thủ môn Dominik Livakovic ở phút thứ 8. Tuy nhiên, bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Jude Bellingham mới thể hiện rõ sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của đội khách.

Tiền vệ Real Madrid bị phạm lỗi trong quá trình lên bóng nhưng vẫn kịp chuyền cho Elliot Anderson khi đang nằm trên sân. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, Bellingham lập tức bật dậy, băng lên và kết thúc đợt phối hợp gồm 27 đường chuyền của tuyển Anh.

Anthony Gordon và Saka sau đó lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng xứ sương mù dẫn 4-0 trước giờ nghỉ.

Croatia không thể ngăn đà tấn công của đối thủ trong hiệp 2. Kane hoàn tất cú đúp ở phút 53, Saka làm điều tương tự ở phút 68, trước khi cầu thủ vào sân thay người Morgan Rogers ấn định tỷ số phút 87.

Bukayo Saka cũng lập cú đúp trong chiến thắng đậm của tuyển Anh trước Croatia. Ảnh: Getty.

Bên cạnh 2 chân sút cùng ghi cú đúp, Bellingham để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Anh là cầu thủ đầu tiên có 3 đường chuyền thành bàn trong một trận của tuyển Anh kể từ Trent Alexander-Arnold trước San Marino tháng 11/2021.

Ngoài ra, Bellingham còn trở thành tiền vệ đầu tiên góp dấu giày vào 4 bàn trong một trận của tuyển Anh kể từ David Platt, người ghi 4 bàn trước San Marino tháng 2/1993.

Trận thắng giúp ‘Tam sư’ có 6 điểm sau 3 lượt, đứng thứ 2 bảng A3, kém Tây Ban Nha 3 điểm. Sau thất bại 2-3 trước đội bóng xứ bò tót ở trận mở màn, tuyển Anh đã thắng liên tiếp CH Czech 2-0 và Croatia 7-0, ghi 9 bàn mà không thủng lưới.

Croatia nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử khi bị tuyển Anh vùi dập 7 bàn không gỡ. Ảnh: The Sun.