Thắng thuyết phục Newcastle, Everton đi tiếp tại Carabao Cup

Everton giành vé đi tiếp tại Carabao Cup. Ảnh: Reuters.

Thầy trò David Moyes cho thấy sự sắc sảo đáng kinh ngạc trong khâu chuyển hóa cơ hội khi chỉ cần vỏn vẹn 5 cú sút trúng đích để định đoạt trận đấu và thiết lập màn so tài với đối thủ Fleetwood Town ở vòng tiếp theo.

Dù không áp đảo về thời lượng kiểm soát, "The Toffees" lại thi đấu vượt trội so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 1,84). Phút 34, James Garner mở tỷ số bằng pha cứa lòng kỹ thuật, đánh bại thủ thành Lukas Hornicek.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Hayden Hackney nhân đôi cách biệt với cú bắt vô-lê chuẩn xác từ đường tạt của Thierno Barry. Đến phút 69, chính Barry dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ bằng pha dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành, nâng cách biệt lên 3-0.

Ở chiều ngược lại, Newcastle United tạo ra áp lực tấn công lớn khi tung ra tới 28 cú dứt điểm cùng chỉ số xG đạt 2,09. Tuy nhiên, các chân sút của "Chích chòe" thi đấu kém hiệu quả và phải chờ đến phút 88 mới có bàn danh dự nhờ pha bật cao đánh đầu của Dan Burn từ đường kiến tạo của Joe Willock.

Thất bại 1-3 khiến Newcastle dừng bước tại Carabao Cup. Tuy nhiên, hai đội sẽ nhanh chóng tái đấu vào ngày 3/11 khi chạm trán tại sân St James' Park trong khuôn khổ vòng 9 Premier League.

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