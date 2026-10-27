Thắng thuyết phục Lyon 2-0, PSG độc chiếm ngôi đầu Ligue 1

PSG bùng nổ ở hiệp hai và có 3 điểm trọn vẹn. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc đối đầu trên sân nhà Parc des Princes, PSG đặt mục tiêu tìm kiếm chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù vắng mặt nhiều nhân tố chủ chốt vì cơn bão chấn thương, đội bóng thủ đô Paris vẫn dâng cao đội hình và áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Desire Doue cùng Fabian Ruiz liên tục đe dọa khung thành đội khách bằng các pha dứt điểm hiểm hóc trong khoảng 10 phút đầu trận.

Sự cơ động của hàng công đội chủ nhà khiến thủ thành Dominik Greif bên phía Lyon phải làm việc vô cùng vất vả để cản phá cú sút chìm uy lực của Ferran Torres. Tuy nhiên, Lyon cũng chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt khi tạo ra tình huống đáp trả mười mươi ở phút 30 khiến thủ môn Matvey Safonov, người đang có phong độ bất ổn thời gian qua, phải bay người cứu thua xuất thần.

Thế trận giằng co tiếp diễn khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng với các cú dứt điểm nguy hiểm của Maghnes Akliouche và Zachary Athekame. Bước sang hiệp hai, PSG chủ động gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự lùi sâu của đối phương. Lần lượt Joao Neves rồi Moussa Niakhate bên phía Lyon khiến các CĐV trên khán đài phải thót tim bằng những tình huống dứt điểm nguy hiểm.

Trước sự bế tắc của các học trò, HLV Luis Enrique quyết định tung Lucas Hernandez, Mika Godts và Senny Mayulu vào sân nhằm tái thiết lập tính đột biến. Quyết định điều chỉnh chiến thuật này ngay lập tức phát huy tác dụng tối đa khi Godts kiến tạo thuận lợi để Mayulu khống chế và tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu ở phút 72.

Mayulu có bàn thắng mở tỷ số cực kỳ quan trọng. Ảnh: EPA.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Parc des Princes tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 84 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đẳng cấp của Godts. Xuất phát từ đường chuyền dài chuẩn xác của Quentin Ndjantou, chân sút trẻ này đi bóng ngoặt vào trong rồi tung cú cứa lòng ngoạn mục hạ gục hoàn toàn thủ môn Greif. Bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 đã đánh gục mọi nỗ lực gỡ hòa của Lyon, đẩy họ chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khi phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp trên sân khách.

Sự tỏa sáng rực rỡ của các nhân tố trẻ từ băng ghế dự bị đã giải quyết hoàn hảo bài toán nhân sự mà ban huấn luyện PSG phải đối mặt. Bên cạnh dấu ấn của các cầu thủ ghi bàn, tiền vệ Vitinha cũng sở hữu trận đấu xuất sắc khi làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến và xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Kết quả chung cuộc: PSG 2-0 Lyon

Cầu thủ ghi bàn:

PSG: Senny Mayulu (72'), Mika Godts (84')