Thắng thuyết phục Lecce, AC Milan duy trì mạch bất bại tại Serie A

AC Milan dễ dàng vượt qua Lecce với tỷ số 3-0 tại San Siro. Ảnh: EPA/MATTEO BAZZI

Màn trình diễn thăng hoa của hàng công đã giúp AC Milan giành thắng lợi áp đảo 3-0 trong cuộc tiếp đón Lecce ở vòng 5 Serie A diễn ra vào rạng sáng 21/9 theo giờ Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, đội chủ sân San Siro hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và giữ vững mạch trận bất bại đầy thuyết phục (3 thắng, 2 hòa).

Bước vào cuộc so tài sau trận thua Benfica cách đây ít ngày ở đấu trường Europa League, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực hiện tới 6 sự xáo trộn trong đội hình xuất phát nhằm tìm lại cảm giác chiến thắng.

Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến nhờ khả năng điều phối nhịp nhàng của bộ đôi Luka Modric và Adrien Rabiot. Phía bên kia chiến tuyến, Lecce chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự tuy nhiên không thể đứng vững trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

Thế bế tắc bị phá vỡ ngay ở phút 14 sau đường chuyền dài vượt tuyến xuất thần của trung vệ Strahinja Pavlovic từ phần sân nhà. Christian Pulisic khống chế bước một hoàn hảo rồi tung cú dứt điểm chân trái chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ thành Falcone, mở điểm cho đội bóng áo sọc đỏ đen.

Pha lập công sớm giúp AC Milan thi đấu thanh thoát với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm chạm mốc 80%. tuyển thủ Mỹ cùng các đồng đội liên tục khuấy đảo hàng thủ áo vàng đỏ, trong đó trung vệ Koni De Winter suýt nhân đôi cách biệt từ cú đánh đầu cận thành.

Bước sang hiệp hai, kịch bản một chiều tiếp tục được tái hiện khi đoàn quân của Eusebio Di Francesco hoàn toàn chịu trận trước những pha hãm thành liên tục. Sự lấn lướt của "Rossoneri" được cụ thể hóa bằng pha phối hợp bật nhả ăn ý giữa Goncalo Ramos và Rabiot, trước khi tiền vệ người Pháp vung chân dứt điểm một chạm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61.

AC Milan vẫn đang bất bại tại đấu trường Serie A. Ảnh: EPA/MATTEO BAZZI

Không dừng lại ở đó, tân binh Diego Moreira chỉ mất vỏn vẹn 4 phút xuất hiện trên sân để điền tên mình lên bảng điện tử. Đón đường bóng nảy ra sau nỗ lực tì đè của Goncalo Ramos, cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi tự tin xộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục Falcone. Bàn thắng gọn gàng đã dập tắt hoàn toàn hy vọng tạo nên bất ngờ của các vị khách.

Thống kê kiểm soát bóng 69% cùng 1,93 xG phản ánh chính xác sự áp đảo vượt trội mà thầy trò Ruben Amorim tạo ra trong suốt cả trận đấu. Chiến thắng giòn giã đưa AC Milan vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp Serie A và chỉ còn kém nhóm dẫn đầu đúng 2 điểm.

Kết quả chung cuộc: AC Milan 3-0 Lecce

Cầu thủ ghi bàn:

AC Milan: Christian Pulisic (14'), Adrien Rabiot (61'), Diego Moreira (73')

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn