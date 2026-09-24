Tháng thứ hai liên tiếp, xuất khẩu rau quả đạt trên 1 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tích cực

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 8 ước đạt 1,37 tỷ USD, theo Bộ Công Thương. So với tháng 7, xuất khẩu rau quả tháng 8 tăng 27,6% và so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 44,5%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD, cho thấy hoạt động xuất khẩu đang duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường tiếp tục ở mức cao.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 8/2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,0 tỷ USD, tăng 36,9% so với tháng trước và tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 3,8 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 63,0% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: sầu riêng, thanh long, chuối, mít, xoài và chanh leo chế biến…

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch đạt 66,8 triệu USD trong tháng 8/2026, giảm 3,1% so với tháng trước nhưng tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 427,9 triệu USD, tăng 17,8% và chiếm 7,0% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Thị trường Hàn Quốc, EU… đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu rau quả Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch tăng tại hầu hết các thị trường chủ lực. Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò động lực chính và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi Hoa Kỳ, Hàn Quốc và EU tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, mức độ tập trung cao vào một số thị trường cũng cho thấy sự phụ thuộc nhất định; do đó, việc duy trì các thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và mở rộng thị trường mới, sẽ góp phần nâng cao tính ổn định và bền vững của xuất khẩu rau quả trong thời gian tới.