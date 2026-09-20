Thắng Thái Lan là kịch bản để tuyển nữ Việt Nam có vé tứ kết

Sau 2 lượt trận ở bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chia nhau vị trí cuối bảng. Hai đại diện Đông Nam Á cùng có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -9, Việt Nam xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn (1 so với 0).

Để cạnh tranh với các đội thứ ba ở các bảng khác, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải đánh bại Thái Lan. Ảnh: VFF

Trong khi đó, chủ nhà đồng thời là ĐKVĐ Nhật Bản đang tạm dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +16). Đài Bắc Trung Hoa cũng có được 6 điểm nhưng tạm đứng thứ hai do kém kém hơn hiệu số (hiệu số +2). Ở bảng E, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa là hai đội giành vị trí dẫn đầu, sớm giành được vé vào tứ kết.

Dù chưa có điểm nào nhưng cả Việt Nam Thái Lan vẫn còn nguyên khả năng đi tiếp. Bởi theo thể thức thi đấu của môn bóng đá nữ ASIAD 20, ngoài 2 đội dẫn đầu 3 bảng đấu thì 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành vé vào tứ kết.

Hiện, tại bảng C, Trung Quốc và Philippines có cùng 4 điểm, Uzbekistan 2 điểm và Hong Kong (Trung Quốc) 0 điểm. Nhiều khả năng bảng đấu này sẽ có 1 đội hạng 3 xuất sắc nhất. Đội tuyển Uzbekistan chiếm ưu thế với 2 điểm và họ sẽ quyết đấu Hong Kong ở lượt cuối. Một kết quả hòa cũng đủ giúp đội bóng này đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu Hong Kong thắng Uzbekistan, đội bóng này sẽ có 3 điểm và giành ưu thế lớn nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội so với các bảng còn lại.

Như vậy, Việt Nam và Thái Lan nếu giành hạng 3 bảng E sẽ phải cạnh tranh với hạng 3 của bảng F để giành vé vào tứ kết.

Tại bảng F, Myanmar đang đứng thứ 3 khi chưa có điểm nào, hiệu số -13. Nhưng ở lượt cuối, Myanmar được dự báo sẽ thắng Bangladesh (xếp cuối bảng, 0 điểm, hiệu số -16). Nếu điều này xảy ra, Myanmar sẽ đứng thứ 3 bảng này. Và để san bằng hiệu số với Việt Nam và Thái Lan Myanmar cần phải có một chiến thắng cách biệt.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, trận đấu giữa nữ Myanmar gặp Bangladesh sẽ thi đấu trước trận Việt Nam gặp Thái Lan. Do đó, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có lợi thế là biết được kết quả trận liên quan và đặt mục phấn đấu.

Trong trường hợp Myanmar thắng Bangladesh 4 - 0, đội thắng giữa trân Việt Nam và Thái Lan sẽ giành vé vào tứ kết. Nếu Myanmar không thắng được Bangladesh, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu Thái Lan và Việt Nam bất phân thắng bại, cả hai sẽ cùng bị loại nếu trận đấu giữa Myanmar và Bangladesh có kết quả thắng thua.

Trước tiên, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cần phải giữ vị trí thứ ba trong cuộc cạnh tranh với Thái Lan. Để làm được điều đó, chúng ta chỉ cần không thua trước đối thủ xứ chùa vàng ở lượt trận cuối. Nhưng để cạnh tranh với các đội thứ ba ở hai bảng khác, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải đánh bại Thái Lan. Việc Thái Lan cũng đang có hoàn cảnh tương tự Việt Nam khiến cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á trở thành trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận quyết đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan tại bảng E sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 21/9 trên sân vận động Nagai, Osaka (Nhật Bản).