Thắng Thái Lan bằng luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Video: Thái Lan thua chung cuộc 2-4 ở loạt luân lưu.

Đội tuyển Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu. Trước đó, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 2 hiệp chính và 2-2 khi kết thúc hiệp phụ. Đây là lần đầu tiên bóng đá Indonesia giành được chức vô địch Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

●FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia

2-2

4-2

Thái Lan

James 84’

Baggott 116’

KẾT THÚC

Iklas 87’

Peeradon 111’

Thống kê trận đấu

64%Kiểm soát bóng36%

25Sút12

9Sút trúng đích4

7Phạt góc2

3Thẻ vàng5

0Thẻ đỏ1

Indonesia là đội chiếm ưu thế rõ rệt về thế trận. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 64%, tung 25 cú sút, hơn gấp đôi con số 12 của Thái Lan. Đội tuyển xứ vạn đảo cũng có lợi thế về quân số trong 2 hiệp phụ.

Dù vậy, Thái Lan phòng ngự kiên trì và tận dụng tốt những thời điểm đối phương mất tập trung. Điều này khiến ưu thế về số cơ hội của Indonesia không thể chuyển thành một chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Hiệp một diễn ra giằng co và không có bàn thắng. Indonesia tạo được nhiều sức ép hơn, trong đó Baker có pha đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Thái Lan cũng có cơ hội rõ ràng ở phút 38 nhưng Teerasak đánh đầu vọt xà khi dứt điểm ở cự ly gần.

Đội tuyển Thái Lan đánh bại Indonesia. (Ảnh: Changsuek)

Cục diện chỉ thực sự thay đổi vào cuối hiệp hai. Phút 82, Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Romeny, khiến Thái Lan phải thi đấu với 10 người. Hai phút sau, cú đá phạt của Dean James chạm Sanron đổi hướng rồi đi vào lưới, giúp Indonesia mở tỷ số.

Tuy nhiên, Thái Lan chỉ mất ba phút để đáp trả. Sanron đón quả tạt của đồng đội và dứt điểm một chạm chính xác, gỡ hòa 1-1 ở phút 87 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Hiệp phụ diễn ra đầy kịch tính. Phút 111, Peeradol tận dụng tình huống Indonesia mất bóng để dứt điểm chìm, đưa Thái Lan dẫn 2-1. Nhưng chỉ 5 phút sau, Baggott có mặt đúng lúc sau pha bóng lộn xộn trước khung thành và đệm bóng gỡ hòa 2-2.

Hai đội vì thế phải phân định chức vô địch bằng luân lưu. Indonesia thể hiện bản lĩnh tốt hơn và thắng 4-2. Cả 4 cầu thủ của đội chủ nhà đều đá luân lưu thành công. Trong khi đó, Sarach Yooyen và Waris Choolthong của Thái Lan đá hỏng.

LUÂN LƯU

Indonesia

4 - 2

Thái Lan

Kevin Diks

●

●

Manuel Bihr

Dean James

●

●

Waris Choolthong

Elkan Baggott

●

●

Sarach Yooyen

Shayne Pattynama

●

●

Nattapong Sayriya

Indonesia

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Emil Audero

TM

2

Kevin Diks

ĐT

8

Luke Vickery

9

Mitchell Baker

10

Ole Romeny

11

Ragnar Oratmangoen

14

Joey Pelupessy

17

Calvin Verdonk

19

Thom Haye

20

Elkan Baggott

23

Justin Hubner

Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

20

Saranon Anuin

TM

2

Nattapong Sayriya

4

Manuel Bihr

6

Sarach Yooyen

7

Kakana Khamyok

9

Supachai Chaided

12

Nicholas Mickelson

14

Teerasak Poeiphimai

15

Kritsada Kaman

18

Chanathip Songkrasin

ĐT

21

Suphanan Bureerat

Thông tin trước trận Indonesia vs Thái Lan

Indonesia góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn đầy sức nặng tại vòng bảng. Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối giúp đội bóng của huấn luyện viên John Herdman vượt Malaysia nhờ chỉ số phụ, qua đó giành ngôi đầu bảng A.

Chủ nhà Indonesia đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: PSSI)

Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trên hàng công, Mitchell Baker là cái tên nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công.

Nếu Indonesia gây ấn tượng bằng sức tấn công, Thái Lan lại thể hiện sự chắc chắn và thực dụng trên hành trình vào chung kết. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson sớm giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng 4-0 và 2-0 liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam.

Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy rõ cách vận hành của “Voi chiến”. Thái Lan chủ động giữ đội hình ở cự ly hợp lý, phòng ngự khu vực kín kẽ và không vội đẩy cao nhịp độ. Khi có cơ hội, họ chuyển trạng thái nhanh, tận dụng những pha phản công hoặc dứt điểm từ xa để tạo khác biệt. Sự đối lập về phong cách hứa hẹn khiến trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan trở thành màn đấu trí đáng chú ý.