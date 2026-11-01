Thắng sít sao, THPT Văn Hiến nuôi mộng vào vòng loại trực tiếp

Chiều 1-11, THPT Văn Hiến ra sân gặp THPT Quang Trung Hà Đông ở bảng AA

Trắng tay trận mở màn, đây là cuộc đối đầu mà đội bóng áo đỏ không thể để mất điểm, nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp

Đội bóng áo đỏ chủ động tấn công từ thời điểm nhập cuộc

Phút 16, Lê Anh Minh mở tỉ số cho THPT Văn Hiến sau pha dứt điểm chính xác

Cầu thủ THPT Văn Hiến ăn mừng

Bàn mở tỉ số này cũng là bàn thắng đầu tiên của trường Văn Hiến tại giải năm nay

Pha lập công của Anh Minh tiếp thêm sự tự tin cho THPT Văn Hiến...

... trong quãng thời gian còn lại

Sau bàn mở điểm, THPT Văn Hiến còn tạo ra thêm nhiều cơ hội

Tuy nhiên, họ không thể nhân đôi cách biệt

Ở chiều ngược lại, THPT Quang Trung nỗ lực tìm bàn gỡ

Tuy nhiên thủ môn Anh Kiên của THPT Văn Hiến đã có ngày thi đấu tốt, vô hiệu quả nhiều cú sút của đối phương

1-0 nghiêng về THPT Văn Hiến là kết quả cuối cùng

Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông

Bảng AA: THPT Văn Hiến 1-0 THPT Quang Trung Hà Đông

Chiến thắng này giúp trường Văn Hiến có 3 điểm đầu tay và nuôi mộng vào vòng loại trực tiếp