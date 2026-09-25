Thắng sít sao France U17, Finland U17 tạo bất ngờ ở trận giao hữu quốc tế

📊 Xem thống kê chi tiết trận Finland U17 1-0 France U17: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Finland U171 - 0France U17Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Finland U17 tiếp đón France U17.

19'E. Talvitie mở tỷ số cho Finland U17

Phút 19, E. Talvitie tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số cho Finland U17. Pha lập công giúp đội bóng áo xanh sớm nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-0 trước đối thủ France U17.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

KTKết thúc: Finland U17 1-0 France U17

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 16:58 25/09/2026

Cuộc so tài giữa Finland U17 và France U17 diễn ra vào lúc 15h00 ngày 25/09/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đại diện bóng đá trẻ thường diễn ra theo kịch bản cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi, mở ra kỳ vọng về một màn đôi công rực lửa ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Lợi thế đối đầu nghiêng về Finland U17

Thống kê từ lịch sử chạm trán ghi nhận Finland U17 đang nắm giữ ưu thế rõ rệt trước đại diện bóng đá trẻ xứ lục lăng. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Finland U17 đã giành được 2 chiến thắng, trong khi France U17 có được 1 lần ca khúc khải hoàn và đôi bên chưa từng kết thúc với tỷ số hòa.

Sự quyết liệt và không khoan nhượng luôn là nét đặc trưng mỗi khi hai đội bóng này chạm mặt nhau trên sân cỏ. Với việc không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào trong những cuộc so tài vừa qua, cả hai nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì tâm lý thi đấu trực diện thay vì lựa chọn phương án thăm dò thận trọng.

Phong độ và khả năng vận hành lối chơi

Finland U17 bước vào trận đấu này sau chuỗi thành tích tương đối cân bằng ở các lần ra sân gần đây. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Dù vừa để thua ở lượt trận gần nhất, nền tảng gắn kết từ giai đoạn bất bại trước đó vẫn là điểm tựa lớn cho lối chơi của các cầu thủ trẻ Phần Lan.

Ở bên kia chiến tuyến, France U17 đang đối mặt với những thách thức nhất định về mặt ổn định phong độ. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng giành 1 chiến thắng và để thua 2 trận, xen kẽ giữa những lần thể hiện thuyết phục và những cú sảy chân đáng tiếc. Quyết tâm tìm lại mạch hưng phấn buộc đại diện trẻ nước Pháp phải đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế sớm.

Kỳ vọng màn rượt đuổi tốc độ cao

Xét trên phong độ thực tế lẫn xu hướng đối đầu, thế trận cởi mở là điều được dự báo trước. Cả Finland U17 lẫn France U17 đều có xu hướng dâng cao đội hình nhằm khai thác sơ hở từ đối phương, hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn và liên tục đảo chiều trong suốt 90 phút thi đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)