Tháng sinh Âm lịch của người có đầu óc làm ăn, kinh doanh dễ hốt lộc

Nếu bạn được sinh ra vào một trong ba tháng Âm lịch đặc biệt dưới đây, xin chúc mừng! Theo tử vi, bạn sở hữu tố chất thiên bẩm trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp. Không chỉ có tư duy nhanh nhạy, bạn còn biết cách chinh phục lòng người và tạo dựng sự nghiệp phát đạt, ổn định lâu dài, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người sinh tháng 2 Âm lịch: Nhanh nhạy với thị trường, có tố chất làm chủ

Người sinh tháng 2 Âm lịch được cho là có khả năng quan sát tốt, nhạy bén trước những biến động của thị trường và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Ảnh minh họa

Theo tử vi, tháng 2 Âm lịch là thời điểm mùa xuân tràn đầy sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc. Người sinh vào tháng này thường được mô tả là lạc quan, cởi mở, giàu lòng bao dung và có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh.

Trong công việc, họ nhanh nhẹn, linh hoạt và không ngại tìm tòi những hướng đi mới. Đây cũng là những phẩm chất hữu ích đối với người theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, nơi thị trường luôn thay đổi và cơ hội thường đến với những người biết chủ động nắm bắt.

Người sinh tháng 2 Âm lịch được cho là có khả năng quan sát tốt, nhạy bén trước những biến động của thị trường và biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Thay vì chỉ đi theo lối mòn, họ có xu hướng tìm kiếm phương thức làm ăn phù hợp để nâng cao hiệu quả công việc.

Nếu kết hợp được sự linh hoạt với khả năng quản lý tài chính và tinh thần trách nhiệm, họ có thể từng bước phát triển từ hoạt động buôn bán nhỏ thành mô hình kinh doanh quy mô lớn hơn.

Không chỉ quan tâm đến sự nghiệp, người sinh tháng 2 Âm lịch còn được cho là coi trọng tình cảm gia đình. Một mối quan hệ bền vững, sự đồng hành của bạn đời và không khí gia đình hòa thuận có thể trở thành điểm tựa tinh thần giúp họ yên tâm phát triển sự nghiệp.

Người sinh tháng 5 Âm lịch: Có đầu óc buôn bán, giỏi nắm bắt cơ hội kiếm tiền

Với tư duy linh hoạt, sự chăm chỉ và khả năng tính toán, người sinh tháng 5 Âm lịch có thể từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tệp khách hàng và phát triển công việc từ quy mô nhỏ. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 5 Âm lịch thường được nhận xét là có cá tính mạnh, đôi khi nóng nảy nhưng sống chân thành, có thiện ý với mọi người. Trong công việc, họ sở hữu sự nhạy bén và khả năng quan sát những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng.

Theo tử vi, đây là nhóm người có duyên với chuyện kinh doanh, buôn bán. Họ không dễ bỏ qua những cơ hội tiềm năng và thường chủ động tìm cách biến ý tưởng thành hành động thực tế.

Điểm đáng chú ý là người sinh tháng 5 Âm lịch không nhất thiết phải bắt đầu với nguồn vốn lớn. Với tư duy linh hoạt, sự chăm chỉ và khả năng tính toán, họ có thể từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng tệp khách hàng và phát triển công việc từ quy mô nhỏ.

Ngay cả khi gặp khó khăn, họ thường được mô tả là những người có ý chí vươn lên, sẵn sàng điều chỉnh cách làm để thích nghi với hoàn cảnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp người kinh doanh duy trì hoạt động lâu dài thay vì dễ dàng bỏ cuộc trước những trở ngại ban đầu.

Về phương diện gia đình, người sinh tháng 5 Âm lịch được cho là có mong muốn xây dựng cuộc sống ổn định, hòa thuận. Khi hai vợ chồng biết chia sẻ trách nhiệm, tin tưởng và hỗ trợ nhau trong công việc, những khó khăn trên hành trình lập nghiệp cũng có thể trở thành động lực để cả hai cùng tiến về phía trước.

Người sinh tháng 10 Âm lịch: Bản lĩnh, thực tế, càng khó khăn càng tìm được lối đi

Một trong những điểm mạnh được gắn với người sinh tháng 10 Âm lịch là khả năng giao tiếp và xử lý tình huống. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 10 Âm lịch tài năng nhưng khá kiêu ngạo. Họ rất cầu toàn, luôn nỗ lực học hỏi, cố gắng vươn lên, sống thực tế, có tư tưởng độc lập và không dễ dàng nản lòng, nhụt chí, theo Tri thức & cuộc sống.

Họ đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân, luôn muốn hoàn thiện kiến thức và không dễ dàng hài lòng với những thành quả trước mắt.

Đôi khi, sự tự tin và tính cầu toàn khiến họ trở nên khá cứng rắn. Tuy nhiên, nếu biết lắng nghe ý kiến của người khác và linh hoạt trong cách ứng xử, những đặc điểm này có thể trở thành lợi thế trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Một trong những điểm mạnh được gắn với người sinh tháng 10 Âm lịch là khả năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Khi làm ăn, họ chú trọng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cách tạo dựng uy tín với khách hàng. Nhờ đó, họ có thể tìm ra lợi thế riêng ngay cả khi phải cạnh tranh với những người kinh doanh cùng lĩnh vực.

Đặc biệt, khi công việc không diễn ra như mong muốn, họ thường được cho là có xu hướng tìm nguyên nhân, đánh giá lại tình hình và chủ động tìm phương án thay thế. Khả năng thích nghi, kết hợp với sự kiên trì và tính toán thực tế, có thể giúp họ từng bước vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Đường công danh của người sinh tháng 10 Âm lịch cũng được cho là thuận lợi hơn khi có người bạn đời thấu hiểu và đồng hành. Hai người cùng chia sẻ mục tiêu, biết cân đối tài chính và hỗ trợ nhau lúc khó khăn sẽ có thêm điều kiện để gây dựng cuộc sống đủ đầy về lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.