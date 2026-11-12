Thắng Singapore, U23 Việt Nam tranh chức vô địch với Qatar

U23 Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn tích cực khi vượt qua Singapore với tỷ số 1-0 trên sân Pleiku. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nối dài mạch toàn thắng, sau khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0 ở trận mở màn.

Tuy nhiên, Singapore cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Ở trận đấu trước đó, đội bóng này từng cầm hòa Qatar 0-0 dù phải chịu sức ép lớn. Qatar kiểm soát bóng 63%, tung ra 13 cú sút nhưng không thể ghi bàn. Những con số ấy phần nào cho thấy khả năng phòng ngự số đông và sự kiên trì của đại diện Đông Nam Á.

U23 Việt Nam đánh bại Singapore 1-0, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận tại giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026. Ảnh: Linh Hùng

Trước một đối thủ chủ động chơi thấp, U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Dù vậy, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Phút 11, Minh Thuận chuyền bóng để Minh Hoàng có khoảng trống trước vòng cấm. Tiền đạo U23 Việt Nam bình tĩnh thực hiện cú sút chân trái, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Singapore nhưng đáng tiếc lại dội xà ngang bật ra.

Đến phút 38, U23 Việt Nam tiếp tục có cơ hội. Một quả tạt từ cánh trái đưa bóng đến vị trí của Trần Gia Bảo ở trung tâm vòng cấm. Cầu thủ trẻ bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện.

Sang hiệp hai, sức ép của U23 Việt Nam được duy trì. Phút 61, Đăng Khoa xâm nhập vòng cấm từ cánh trái rồi tung cú sút chìm về góc gần. Thủ môn Singapore đã bị đánh bại, nhưng cột dọc lại cứu thua cho đội bóng đảo quốc sư tử.

Bàn thắng cuối cùng cũng đến ở phút 70. Sau một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm Singapore, các cầu thủ U23 Việt Nam liên tiếp dứt điểm nhưng đều bị đối phương cản phá. Trong tình huống cuối cùng, Bảo Long thực hiện cú đánh gót ở cự ly gần, đưa bóng vào lưới và khai thông thế bế tắc.

Việt Nam sẽ tranh vô địch với Qatar. Ảnh: Linh Hùng

Bàn thắng ấy giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Dù không tạo ra cách biệt lớn như trận đấu với Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng là giành trọn ba điểm trước một đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối, trong khi Qatar giành 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa. U23 Thái Lan chưa có điểm nào sau hai thất bại, còn Singapore có một điểm sau trận hòa Qatar.

Điều đó khiến cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar ở lượt cuối trở thành trận đấu quyết định chức vô địch. Với khoảng cách hai điểm hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để bảo vệ ngôi đầu và đăng quang giải đấu. Ngược lại, Qatar buộc phải giành chiến thắng để vô địch.

Sau hai trận đấu, U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng tạo ra sức ép và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành. Nhưng cuộc chạm trán Qatar sẽ là thử thách đáng chờ đợi hơn, đây là đối thủ có thể lực, tốc độ và chất lượng chuyên môn cao. Chiến thắng trước Singapore mở ra cơ hội đăng quang, còn trận đấu cuối cùng sẽ quyết định liệu U23 Việt Nam có thể khép lại giải đấu trên sân nhà bằng một danh hiệu hay không.