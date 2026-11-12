Thắng Singapore, U23 Việt Nam rộng cửa vô địch Gia Lai VTV Cup

U23 Việt Nam rộng cửa vô địch sau trận thắng U23 Singapore.

Tối 12/11, đội tuyển U23 Việt Nam so tài với U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Cơ hội ngon ăn tới với U23 Việt Nam ngay ở phút thi đấu thứ hai. Từ quả tạt bên cánh phải của Văn Thuận, Williams Minh Hoàng nỗ lực bật cao đánh đầu dù bị hậu vệ đối phương theo sát. Bóng tìm đến vị trí của Gia Bảo ở cột xa, đáng tiếc cầu thủ này lại đánh đầu vọt xà ở cự ly rất gần, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Phút thứ 9, Quang Duyệt bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa ngay trước vòng cấm, đưa bóng hướng về góc cao khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Yazid phản xạ xuất sắc, bay người cứu thua cho đội nhà.

Ít phút sau, cơ hội lại tới với U23 Việt Nam. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của U23 Việt Nam, bóng được đưa đến vị trí của Tuấn Khải ở cột xa trong vòng 5m50. Dù có cơ hội dứt điểm ở cự ly rất gần, cầu thủ này lại đánh đầu đưa bóng đi vọt lên trên thay vì hướng về khung thành.

Cuối hiệp một, Quang Duyệt tung cú dứt điểm uy lực về phía khung thành đối phương, tuy nhiên, bóng chạm người cầu thủ phòng ngự đổi hướng rồi bay vọt xà ngang. Hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số đã tới với U23 Việt Nam với một pha đánh gót điệu nghệ của Bảo Long ở phút thứ 70.

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn với khá nhiều tình huống hãm thành. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore với tỷ số 1-0 và chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt trận cuối là đăng quang ngôi vô địch.