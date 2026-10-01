Thắng Singapore 6-0, Malaysia vẫn trượt suất chung kết FIFA ASEAN Cup
Cập nhật tỷ số Malaysia vs Singapore mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Malaysia đấu Singapore thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay.
●FIFA ASEAN Cup 2026
6-0
Bergson 8’, 62’, 90+3’
Stuart Wilkin 26’
Paulo Josue 76’
Bashah 87’
Kết thúc
Tối 1/10, Malaysia thắng Singapore 6-0 ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Bergson lập hat-trick, trong khi Stuart Wilkin, Paulo Josue và Bashah Syahir ghi ba bàn còn lại. Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe vào chung kết.
Malaysia không vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ nhỉnh hơn Malaysia về khả năng tạo cơ hội và tận dụng. Malaysia sớm tạo lợi thế nhờ tình huống Tierney bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền và Bergson mở tỷ số ở phút thứ 8.
Singapore có cơ hội gỡ hòa nhưng Song Ui Young không thắng được thủ môn Syihan Hazmi. Phút 26, Hidalgo vượt qua ba cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Stuart Wilkin đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.
Malaysia gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và liên tục chuyển hóa cơ hội thành bàn. Bergson đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 63, trước khi Paulo Josue và Bashah Syahir lần lượt lập công.
Đến phút 90+3, Bergson sút căng từ mép vòng cấm để hoàn tất hat-trick và ấn định chiến thắng 6-0. Malaysia tung 18 cú sút trong cả trận, trong đó 10 lần trúng đích, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả dứt điểm.
Malaysia ăn mừng ngay sau khi trận đấu kết thúc và chỉ còn chờ tin vui trong 3 phút cuối cùng của trận đấu cùng giờ giữa Indonesia và Bangladesh. Chỉ cần Indonesia không thể ghi được thêm 2 bàn trong khoảng thời gian này, tấm vé vào chung kết thuộc về Malaysia. Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này để khiến Malaysia mừng hụt.
Malaysia
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
16
Syihan Hazmi
TM
2
Daniel Ting
4
Manuel Hidalgo
5
Brad Tapp
6
Quentin Cheng
9
Bergson
10
Arif Aiman
12
Stuart Wilkin
13
Fergus Tierney
15
Nooa Laine
21
Dion Cools
ĐT
Singapore
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Izwan Mahbud
TM
3
Ryhan Stewart
4
Nur Adam Abdullah
6
Kyoga Nakamura
7
Uiyoung Song
8
Shah Shahiran
11
Glenn Kweh
13
Harhys Stewart
14
Hariss Harun
ĐT
19
Ikhsan Fandi
21
Safuwan Baharudin
Thông tin trước trận Malaysia vs Singapore
Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Singapore và Malaysia lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân Si Jalak Harupat. Kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua giành vé vào chung kết.
Sau hai lượt trận, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong đó Malaysia tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Singapore xếp ngay phía sau với 3 điểm. Khoảng cách giữa ba đội chỉ là một điểm khiến mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ trước lượt đấu cuối.
Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng ba. Vì vậy, Malaysia cần một kết quả thuận lợi để bảo vệ vị trí dẫn đầu, đồng thời phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại của bảng.
Với Singapore, cơ hội cạnh tranh ngôi đầu vẫn nằm trong tầm tay. Việc chỉ kém Malaysia một điểm buộc đội bóng đảo quốc sư tử hướng tới chiến thắng nếu muốn tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng góp mặt ở trận tranh chức vô địch.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-malaysia-vs-singapore-ngay-1-10-ty-so-moi-nhat-ar1042943.html