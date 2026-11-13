Thắng Singapore 1-0, HLV Đinh Hồng Vinh chưa hài lòng

Tối 12/11, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Bảo Long. Dù tiếp tục có kết quả thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội bóng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt trong khâu tận dụng cơ hội.

“Đúng như dự đoán trước trận, U23 Singapore chủ động lùi sâu đội hình, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và tìm khoảng trống. Các cầu thủ tạo ra cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Đây là điều khiến tôi tiếc nuối”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Theo nhà cầm quân này, thời gian tập trung ngắn cũng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và hiệu quả tấn công của U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: VFF)

“Cũng phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Tôi nghĩ, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Nhìn chung, mọi thứ sẽ thay đổi và tốt hơn trong tương lai”.

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh không đưa ra dự đoán cụ thể.

“Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh những điểm chưa hài lòng, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt. Cầu thủ sinh năm 2005 gây ấn tượng với ban huấn luyện qua hai trận đấu đầu tiên của giải.

“Sau trận thắng Singapore, tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi chỉ xem Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng và quyết định trao cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải lần này, nhằm chuẩn bị lực lượng cho năm 2027. Duyệt sinh năm 2005. Qua hai trận đấu vừa qua, cậu ấy đã để lại ấn tượng tốt. Duyệt là một cầu thủ có chất lượng, luôn nỗ lực và khát khao tiến xa hơn trong tương lai”.

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Long không giấu được niềm vui khi trở thành người hùng của U23 Việt Nam. Cầu thủ này ghi bàn bằng pha đánh gót trong vòng cấm, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

“Đây là bàn thắng khá bất ngờ và khiến em cảm thấy rất vui. Trong sự nghiệp, em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót chân. Đó là bàn thắng theo bản năng, khi bóng lập bập đến chân và em tình cờ có được pha lập công”, Bảo Long chia sẻ.

Nói về cuộc cạnh tranh vị trí trong đội hình, Bảo Long cho rằng đây là yếu tố cần thiết để các cầu thủ trẻ tiến bộ. Mỗi thành viên đều phải cố gắng thể hiện năng lực và tận dụng cơ hội mỗi khi được ban huấn luyện tin tưởng.