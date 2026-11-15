Thăng Phước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (người thứ 3, bên phải) cùng lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư năm 2026 và đề ra giải pháp xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Lãnh đạo xã Việt An tặng giấy khen cho các cá nhân trên địa bàn thôn Thăng Phước có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HỒ QUÂN

Thôn Thăng Phước có 592 hộ, 2.206 nhân khẩu. Trong năm 2026, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của thôn được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực như: Gia đình “5 không, 3 sạch”; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, Ngày Chủ nhật xanh, Tộc họ văn hóa…

Năm 2027, thôn đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên; 100% hộ đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 100% thanh niên trong độ tuổi tham gia khám nghĩa vụ quân sự và thực hiện tốt nhiệm vụ khi trúng tuyển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu chỉ đạo ngày hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị nhân dân thôn Thăng Phước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động; chú trọng khơi dậy truyền thống hiếu học, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường, phát triển kinh tế và giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo thành phố đề nghị xã Việt An và thôn Thăng Phước quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo thành phố trao 10 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn Thăng Phước.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao tặng 10 phần quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn Thăng Phước. Xã Việt An tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.