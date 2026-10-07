Thăng Phú tổ chức hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2026

Hoạt động về chuyển đổi số được thể hiện sáng tạo trong các tiểu phẩm tham gia hội thi. Ảnh: TRUNG THỰC

Với chủ đề “Công dân Thăng Phú đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - an toàn trong kỷ nguyên số”, hội thi quy tụ 6 đội đại diện cho các thôn trên địa bàn xã. Thành phần mỗi đội gồm hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Các đội tranh tài sôi nổi qua 3 phần: Chào hỏi, Kiến thức và Xử lý tình huống. Ở phần Chào hỏi, bằng các tiết mục thơ, hò, vè và tiểu phẩm sáng tạo, các đội giới thiệu sinh động về địa phương cùng những hoạt động thiết thực trong chuyển đổi số.

Phần thi Kiến thức kiểm tra sự hiểu biết về chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Đặc biệt, phần thi Xử lý tình huống diễn ra hấp dẫn với các bài toán thực tế như nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ chức chính trị - xã hội mà còn thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, lan tỏa thông điệp “Biết sử dụng, biết kiểm chứng, biết bảo vệ mình trên môi trường số” đến đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đội đạt thành tích xuất sắc.