Thăng Phú cần chuyển hóa nguồn lực, tạo thế tăng trưởng mới

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng kiểm tra một số dự án tại xã Thăng Phú.

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị UBND thành phố và Sở Tài chính xem xét phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2027 phù hợp với quy mô dân số thực tế của xã Thăng Phú là 17.266 người, cao hơn 4.648 người so với số liệu thống kê đang được sử dụng làm căn cứ phân bổ ngân sách. Xã cũng đề nghị thành phố quan tâm, sớm xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Thăng Phú đến năm 2050 theo nội dung tại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 1-10-2026 của UBND xã. Đây là cơ sở để triển khai các bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định, định hướng không gian phát triển và thu hút đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, địa phương kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông và công trình hạ tầng còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thái Bình cho rằng, để tạo ra giá trị tăng trưởng thực chất, xã Thăng Phú cần tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân và phát triển xuất khẩu. Lãnh đạo thành phố lưu ý địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, nhất là những dự án có khả năng giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu; không để nguồn lực tiếp tục bị ách tắc do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó, xã cần chủ động phối hợp với từng sở, ban, ngành rà soát công việc, xác định rõ các nhiệm vụ đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Mỗi nhiệm vụ phải xác định cụ thể mốc thời gian, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm.