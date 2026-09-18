Thắng Philippines, U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026

Thi đấu áp đảo nhưng U23 Việt Nam vẫn gặp khó khăn để mở khóa khung thành đối thủ. Ảnh: Nam Trung

Sức ép được cụ thể hóa

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Philippines với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục khai thác khoảng trống ở hai biên và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

U23 Việt Nam nhanh chóng tạo ra những cơ hội đầu tiên. Phút 14, Ngọc Mỹ có pha xử lý và dứt điểm nhanh ngay sát vòng cấm, nhưng thủ môn U23 Philippines kịp thời phản xạ cứu thua. Chỉ một phút sau, cũng từ một tình huống cố định, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía U23 Việt Nam. Phút 26, Thanh Nhàn đi bóng tạo khoảng trống trước khi chuyền cho Minh Phúc dứt điểm ở góc gần. Tuy nhiên, thủ môn U23 Philippines tiếp tục chơi tập trung.

Đến phút 32, Phi Hoàng thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Xuân Bắc thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ này căng bóng vào trong cho Quốc Việt đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, U23 Việt Nam không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Những phút cuối hiệp một, U23 Philippines bất ngờ tăng tốc, tạo ra một vài tình huống dứt điểm khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải cảnh giác. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0.

Cổ động viên Việt Nam đến sân tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Nam Trung

Ngay đầu hiệp hai, Lê Phát được tung vào sân thay Phi Hoàng. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép nhưng cũng bắt đầu bộc lộ khoảng trống phía sau khi đẩy cao đội hình.

Phút 48, U23 Philippines có cơ hội đáng chú ý với cú sút xa hiểm hóc của Sandro Reyes. Tuy nhiên, thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc đổ người cứu thua, giúp U23 Việt Nam tránh khỏi một bàn thua trong thời điểm nhạy cảm.

Sau tình huống này, U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 53, Thanh Nhàn có pha dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Bốn phút sau, Xuân Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn U23 Philippines, song vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hồ

Sức ép được duy trì và cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút 74, từ đường phất bóng dài của Nguyễn Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống phía sau hàng phòng ngự U23 Philippines. Nhận thấy thủ môn Guimaraes đã băng ra khá xa khung thành, tiền đạo U23 Việt Nam lập tức tung cú dứt điểm một chạm kỹ thuật. Bóng vượt qua đầu thủ môn đối phương, bay vào lưới, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng của Thanh Nhàn giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau hơn một giờ thi đấu bế tắc. Trong khi đó, U23 Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó tạo thêm khoảng trống cho các cầu thủ Việt Nam khai thác.

Rộng cửa vào tứ kết

Những phút cuối trận diễn ra hấp dẫn khi U23 Philippines nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, còn U23 Việt Nam chủ động chờ đợi thời cơ từ những pha phản công.

Phút 87, cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai. Ngọc Mỹ có đường chuyền thuận lợi để Lê Phát di chuyển thông minh, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Philippines.

Cú dứt điểm đầu tiên của Lê Phát đưa bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, tiền đạo vào sân từ đầu hiệp hai không bỏ cuộc, lập tức lao vào đánh đầu bồi, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Đây cũng là dấu chấm hết cho những nỗ lực của U23 Philippines. U23 Việt Nam bảo toàn tỷ số 2-0 đến hết trận, qua đó giành chiến thắng quan trọng tại lượt trận thứ hai bảng C.

Với 4 điểm sau hai trận, gồm hòa U23 Kuwait 1-1 và thắng U23 Philippines 2-0, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang có thêm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.

“Sau trận hòa Kuwait, Ban huấn luyện đã mổ xẻ, phân tích. Trận thứ hai rất quan trọng, việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, bước đệm về thái độ, sự nỗ lực, để hướng tới tiến sâu hơn”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan, đội đang dẫn đầu bảng C. Đây được xem là thử thách lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại vòng bảng.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Hồ

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện sẽ tranh thủ thời gian để các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời tiếp tục phân tích đối thủ. Ông đánh giá U23 Uzbekistan được đào tạo bài bản, có nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt.

“Bản thân tôi cùng các cộng sự sẽ ngồi lại xem, phân tích. Tôi đã nhiều lần tạm quyền, thay huấn luyện viên Kim Sang-sik, đã nhiều lần đối đầu Uzbekistan. Đó là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật, thể lực tốt. Sau trận này, trước tiên là giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng tốt nhất. Tiếp theo là mổ xẻ để thi đấu tốt trận cuối vòng bảng”, ông Đinh Hồng Vinh cho biết.

Sau chiến thắng trước Philippines, cánh cửa đi tiếp đã rộng hơn với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tấm vé vào tứ kết vẫn cần được quyết định ở lượt trận cuối, nơi thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ phải đối mặt với thử thách mang tên U23 Uzbekistan.