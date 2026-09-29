Thắng Philippines ở chung kết cầu mây, Việt Nam có HCV thứ 2 ở ASIAD 2026

Ngày 29/9, đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 2026 nhờ chiến thắng của đội tuyển cầu mây ở nội dung đôi nữ.

Trong trận chung kết tại Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu áp đảo trước Philippines. Hai vận động viên Việt Nam sớm tạo cách biệt nhờ khả năng phòng thủ chắc chắn của Thu Trang cùng những pha dứt điểm hiệu quả từ Khánh Ly.

Đoàn thể thao Việt Nam giành tấm huy chương vàng thứ 2 tại ASIAD 2026.

Đội tuyển Việt Nam thắng hiệp đầu 15-8 và tiếp tục duy trì thế chủ động ở hiệp hai. Thu Trang tiếp tục phòng thủ hiệu quả, trong khi Khánh Ly liên tục ghi điểm.

Hai vận động viên Việt Nam thắng nhanh hơn ở set 2 với tỷ số 15-4 và kết thúc trận đấu. Chiến thắng 2-0 (15-8, 15-4) trước Philippines giúp đội tuyển cầu mây Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đôi nữ.

Tính đến 8h ngày 29/9, đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, đoàn Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí thứ 19.

Cầu mây ASIAD 2026 - Chung kết đôi nữ

S1

S2

S3

Việt Nam

2

15

15

Philippines

0

8

4