Thắng Philippines 2 - 0, U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026

Sau khi hòa 1 - 1 trước U23 Kuwait ở trận ra quân, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát thế trận trước Philippines. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh liên tục tổ chức các pha tấn công từ hai biên, đồng thời tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Trong hiệp 1, Ngọc Mỹ là người có cơ hội đáng chú ý nhất khi tung cú dứt điểm nhanh ngay sát vòng cấm ở phút 14, nhưng thủ môn Philippines phản xạ kịp thời để cứu thua. Chỉ một phút sau, Ngọc Mỹ tiếp tục có pha đánh đầu sau quả phạt góc nhưng bóng đi vọt xà.

Một pha bóng trong trận U23 Việt Nam - U23 Philippines. Ảnh: Nam Trung

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 26, Thanh Nhàn đi bóng tạo khoảng trống để Minh Phúc dứt điểm ở góc gần, nhưng thủ môn Philippines vẫn là người chiến thắng. Đến phút 32, Phi Hoàng chọc khe để Xuân Bắc thoát xuống bên cánh trái trước khi tạt vào trong cho Quốc Việt đánh đầu. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cuối hiệp 1, U23 Philippines bất ngờ tăng tốc và tạo ra một số pha dứt điểm nguy hiểm, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung hóa giải. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng.

Ngay đầu hiệp hai, Lê Phát được tung vào sân thay Phi Hoàng. U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, nhưng cũng phải đối mặt với những tình huống phản công đáng chú ý của Philippines. Phút 48, Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua sau cú sút xa hiểm hóc của Sandro Reyes.

Đông đảo cổ động viên đến sân tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Ảnh: Nam Trung

Sau đó, U23 Việt Nam liên tục tạo ra cơ hội. Thanh Nhàn sút chệch cột ở phút 53, trong khi Xuân Bắc có tình huống đối mặt thủ môn Philippines ở phút 57 nhưng không thể dứt điểm thành công.

Bước ngoặt đến ở phút 74. Từ đường phất bóng dài của Nguyễn Đức Anh, Thanh Nhàn thoát xuống phía sau hàng thủ Philippines. Nhận thấy thủ môn Guimaraes băng ra xa, tiền đạo này lập tức tung cú dứt điểm một chạm kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn và mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hồ

Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 87, Lê Phát nhân đôi cách biệt sau pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của Ngọc Mỹ. Cú dứt điểm đầu tiên của Lê Phát đưa bóng dội cột dọc, nhưng tiền đạo này lập tức lao vào đánh đầu bồi, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho U23 Việt Nam.

Với 3 điểm giành được trước U23 Philippines, U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan - đội đang dẫn đầu bảng C và được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng.