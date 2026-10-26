Thắng Ninh Bình FC 1-0: Đội Công an TPHCM xuất sắc lọt vào nhóm dẫn đầu

Kết quả trận đấu giữa Ninh Bình và Công an TPHCM diễn ra chiều tối 25/10 không chỉ mang tính quyết định vị trí của hai đội mà ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trên bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng, đội Công an TPHCM sẽ vươn lên nhóm thứ nhì (cùng 10 điểm) và lúc đó Ninh Bình cũng nằm trong nhóm này. Còn nếu như đội bóng Kinh Bắc có được 3 điểm thì họ sẽ trở lại vị trí đứng đầu (13 điểm). Do vậy, cả Công an TPHCM và Ninh Bình đều đặt mục tiêu, quyết tâm và dồn hết năng lực cho cuộc tranh tài này.

Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thứ hạng, hai đội Ninh Bình và Công an TPHCM còn là cặp đấu hay, nhiều duyên nợ trong mùa vừa rồi. Tại V.League 1 mùa vừa qua, lượt đi trên sân Thống Nhất, Ninh Bình thắng 4-3 với trận cầu rất hay và đầy kịch tính, lượt về trên sân Ninh Bình Arena đội Công an TPHCM cầm hòa 1-1. Song, trận đấu đỉnh cao giữa hai đội là chung kết tranh cúp Quốc gia 2025-2026. Mặc dù chơi trên sân khách nhưng đội Công an TPHCM đã thi đấu xuất sắc, đánh bại đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm (2-1) để giành chiếc cúp danh giá. Do vậy, trong cuộc tái đấu vòng 5, thủ thành Đặng Văn Lâm và đồng đội quyết đòi lại món nợ này.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội

Trong 4 vòng đấu vừa qua, Ninh Bình bất bại và HLV Chu Đình Nghiêm được bình chọn là nhà cầm quân xuất sắc nhất trong tháng 9/2026. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Arthur chỉ có được 2 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Tuy nhiên, kết quả của trận đấu trên sân Ninh Bình Arena sẽ thay đổi nhiều điều.

Với quyết tâm cao giành chiến thắng nên hai HLV đều tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Trong đó, ông Arthur có sự điều chỉnh nhỏ trên hàng công so với trận đấu trước là Tiến Linh đá dự bị, còn Williams Minh vào sân ngay từ đầu. Sau tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải, vì quá quen thuộc nhau nên họ chơi cởi mở, chủ động tấn công ngay từ đầu. Phía đội chủ nhà có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Lê Giang Patrik nhưng không gây ra khó khăn cho thủ thành bắt chính trong màu áo tuyển quốc gia. Đến phút 12, Quốc Gia đáp trả bằng tình huống sút xa khá nguy hiểm về phía khung thành Đặng Văn Lâm nhưng bóng đi chệch cột. Sau gần 20 phút của hiệp 1, đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn (khoảng 66%) nhưng hai bên chưa có pha nào thật sự nguy hiểm.

Sau đó, đội Công an TPHCM dần lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn. Đáng chú ý, đội khách có pha tấn công khá tốt, nhưng hàng thủ Ninh Bình chơi tập trung và hóa giải thành công. Đến phút 28, từ quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Lucas Vinicius của đội chủ nhà bật cao đánh đầu nhưng bóng đi cao so với khung thành. Ngay sau đó, tiền đạo Cummings gây bất ngờ khi đáp trả với cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm. Thủ môn Văn Lâm chơi an toàn khi đẩy bóng ra ngoài. Lúc này, hai đội "ăn miếng, trả miếng" rất quyết liệt. Phút 30, Quốc Việt nhận bóng rồi sút bóng chìm khá hiểm, khiến thủ môn Lê Giang Patrik phải vất vả mới giữ sạch lưới nhà.

Cummings xuất sắc ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội Công an TPHCM

Khi hiệp 1 bước qua những phút cuối, đội Công an TPHCM kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng vẫn chưa tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm trên sân Ninh Bình Arena. Phút 44, từ quả tạt bên cánh phải, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, Ninh Bình có sự thay đổi người khi tiền đạo Ngọc Mỹ đã được tung vào sân để thay cho Thành Trung. Những phút đầu hiệp 2, mặc dù Ninh Bình muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng Công an TPHCM vẫn kiểm soát tốt không gian và các vị trí trên sân. Sau khi vào sân khoảng 10 phút, Ngọc Mỹ có pha sút bóng nguy hiểm đầu tiên sau khi nhận được quả tạt bóng bên cánh phải của Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, bóng vẫn chưa đi trúng khung thành.

Trong 15 phút đầu hiệp hai, cả hai đội đều đẩy cao nhịp độ trận đấu, tổ chức nhiều đợt tấn công khiến trận cầu sôi động hẳn lên, còn khán giả trên sân nhiệt tình cổ vũ nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Sau những phút để cho đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn, Ninh Bình dần lấy lại thế chủ động để tổ chức tấn công bằng hai pha bóng của Lucao (phút 59) và Hoàng Đức (phút 62) nhưng bóng vẫn chưa chuẩn xác. Phút 66, HLV Arthur quyết định tung 2 cầu thủ ngoại binh Leo Gomes và Yamga để tăng thế tấn công, gây áp lực lên đối phương nhằm hướng tới mục tiêu có bàn thắng. Vài phút sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thay hai cầu thủ: Quốc Việt gặp chấn thương rời sân cùng với Lê Phát, còn Văn Thuận và Tài Lộc được tung vào sân.

Thủ môn Lê Giang Patrik xuất sắc cứu nhiều pha bóng nguy hiểm

Sau khi có sự điều chỉnh nhân sự, Ninh Bình gây sức ép lên đội khách nhiều hơn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Sau đó, đội khách lấy lại thế cân bằng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phút 83, cầu thủ mới vào sân thay người của Công an TPHCM là Yamga đã đưa được bóng vào lưới Ninh Bình nhưng trọng tài xác định cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị. Phút 90+3, Văn Thuận phạm lỗi khi ngăn chặn Công an TPHCM phản công và phải nhận tấm thẻ vàng. Khi trận đấu bước sang phút 90+5, đội Công an TPHCM bất ngờ mở tỉ số của trận đấu. Từ một pha phản công cuối trận, Olaha Mạnh Đức đi bóng từ giữa sân rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Cummings xuống sát đáy biên trái để đối mặt với thủ môn Văn Lâm. Chân sút mang áo số 9 bình tĩnh dứt điểm để đánh bại thủ thành đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 1-0 cho Công an TPHCM trước Ninh Bình.

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho đội Công an TPHCM trên khán đài sân Ninh Bình Arena

Với bàn thắng quý giá cuối trận đấu, đội Công an TPHCM có được 3 điểm như mục tiêu trước trận. Như vậy, sau vòng đấu thứ 5, đội Công an TPHCM vươn lên vị trí thứ 3, cùng 10 điểm với 4 đội khác gồm: Công an Hà Nội (đứng thứ 2), Thép Xanh Nam Định (thứ 4), Ninh Bình (thứ 5) và Hồng Lĩnh (thứ 6). Nhóm này chỉ thua đội đứng đầu bảng là SLNA 1 điểm. Những vòng đấu tiếp theo chắc chắn các đội sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí đứng đầu. Vòng 6, Công an TPHCM sẽ trở về sân nhà Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng (01/11/2026). Đây là cơ hội để thầy trò HLV Arthur tiếp tục có được chiến thắng, vươn lên vị trí cao hơn.