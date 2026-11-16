Thắng nhọc Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp chính thức giành ngôi đầu bảng A

Tuyển Pháp giành trọn 3 điểm khi chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daniel Derajinski/Getty Images

Pha lập công của Junior Kroupi đã giúp tuyển Pháp đứng vững bất chấp màn vùng lên muộn màng từ đối thủ. Nhọc nhằn vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng A Nations League A, đoàn quân của Zinedine Zidane đã tìm lại niềm vui chiến thắng ngay trên sân nhà.

Bước vào lượt trận cuối cùng tại Bordeaux, tuyển Pháp chịu áp lực buộc phải thắng sau trận thua bẽ bàng Ý. Phía bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ hành quân đến sân Stade Atlantique với hành trang là chuỗi năm trận toàn thua cùng khát khao tìm lại danh dự.

Zinedine Zidane thực hiện bốn sự thay đổi so với trận thua ở San Siro, đáng chú ý nhất là sự trở lại của thủ quân Kylian Mbappe trên hàng công bên cạnh Michael Olise và Bradley Barcola. Trong khi đó, chiến lược gia Sergen Yalcin làm mới tới bảy vị trí và bố trí sơ đồ năm hậu vệ nhằm tạo ra khối phòng ngự lùi sâu.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng nhân sự vượt trội, "Les Bleus" nhanh chóng đẩy cao đội hình và liên tục uy hiếp khung thành đối phương ngay từ đầu hiệp một. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Berke Ozer đã biến hiệp đấu đầu tiên trở thành màn trình diễn cá nhân ấn tượng bên phía đội khách.

Người gác đền của Thổ Nhĩ Kỳ có tới năm pha cứu thua xuất thần, trong đó nổi bật là tình huống cản phá cú dứt điểm đối mặt của Bradley Barcola và pha băng ra khép góc cú sút căng của Kylian Mbappe.

Ở chiều ngược lại, đội khách cũng chứng tỏ không dễ bị khuất phục bằng những pha phản công sắc nét dựa trên khả năng sáng tạo của Arda Guler và Can Uzun. Thủ thành Mike Maignan phải trổ tài cứu thua ở cự ly gần sau cú dứt điểm của İsmail Yuksek.

Sau giờ nghỉ, Zinedine Zidane buộc phải rút Mike Maignan ra sân để nhường chỗ cho thủ môn trẻ Guillaume Restes. Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ từ một tình huống cố định được tổ chức bài bản của đội chủ nhà.

Phút 49, Rayan Cherki treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Adrien Rabiot đánh đầu cắt ngang khung thành, tạo điều kiện cho trung vệ trẻ Jeremy Jacquet băng vào gây sức ép khiến Emirhan Topcu lúng túng đá phản lưới nhà.

Bàn thua buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và tưởng chừng đội khách đã thành công chỉ ít phút sau đó. Arda Guler chớp thời cơ dứt điểm cận thành tung lưới Guillaume Restes sau pha phá bóng của Ibrahima Konate, song công nghệ VAR đã vào cuộc và khước từ bàn thắng do Baris Alper Yilmaz mắc lỗi việt vị trước đó.

Thoát thua trong gang tấc, hàng thủ chắp vá của Pháp vẫn nhiều lần bộc lộ sự thiếu tập trung trước những pha hãm thành liên tiếp từ đối thủ. Chính Arda Guler là tâm điểm trong mọi đợt lên bóng của đội khách khi tung ra cú sút chìm buộc Guillaume Restes phải trổ tài.

Sự điều chỉnh nhân sự từ thuyền trưởng tuyển Pháp lập tức phát huy tác dụng khi bộ đôi vào sân thay người góp công lớn vào bàn thắng nhân đôi cách biệt ở cuối trận. Sau đường chuyền dài chuyển hướng tấn công của Eduardo Camavinga, Junior Kroupi phối hợp ăn ý cùng Rayan Cherki rồi bứt tốc đón đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương để dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Pháp gặp nhiều khó khăn dù đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA/GUILLAUME PINON

Tưởng chừng mọi thứ đã an bài sau cú sút chệch cột của Lucas Da Cunha, kịch tính bất ngờ bị đẩy lên cao trào ở phút 90 khi Arda Guler kiến tạo cho trung vệ Abdülkerim Bardakci đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi khiến người hâm mộ tại Bordeaux phải nín thở, tuy nhiên hàng thủ tuyển Pháp đã đứng vững để khép lại chiến dịch vòng bảng bằng một thắng lợi nhọc nhằn.

Kết quả chung cuộc: Pháp 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Cầu thủ ghi bàn:

Pháp: Emirhan Topcu (49' - phản lưới nhà), Junior Kroupi (80')

Thổ Nhĩ Kỳ: Abdülkerim Bardakci (90')