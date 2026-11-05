Thắng nhọc Slavia Prague, Arsenal rộng cửa đi tiếp tại Champions League

Arsenal thắng nhọc Slavia Prague trên đất khách. Ảnh: EPA/MARTIN DIVISEK

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Viktor Gyokeres giúp Arsenal giành chiến thắng sát nút 2-1 ngay trên sân của Slavia Prague ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League. Đại diện nước Anh sớm vươn lên dẫn 2 bàn, sau đó gồng mình chống đỡ sức ép từ đội chủ nhà trong những phút cuối để bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Hành quân đến thủ đô Praha sau khi đánh bại Liverpool tại Ngoại hạng Anh, "Pháo thủ" tự tin xoay tua lực lượng nhằm tối ưu hóa thể lực cho các trụ cột. Sự vắng mặt của Bukayo Saka vì chấn thương nhanh chóng được khỏa lấp nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ Noni Madueke và Viktor Gyokeres trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ sương mù đã áp đặt thế trận vượt trội và liên tục dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Ưu thế áp đảo ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 sau pha dàn xếp chớp nhoáng.

Xuất phát từ pha tì đè dũng mãnh rồi tỉa bóng tinh tế của Viktor Gyokeres, Noni Madueke bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Nazar Domchak.

Nhịp độ tấn công dồn dập của các vị khách khiến tuyến phòng ngự Slavia Prague lúng túng và bộc lộ nhiều khoảng trống. Mikel Merino sở hữu liên tiếp các cơ hội ngon ăn để nới rộng cách biệt, song sự thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm khiến bàn thắng thứ hai chưa thể đến sớm hơn.

Tới phút 38, chính tiền vệ người Tây Ban Nha chuộc lỗi bằng đường chuyền thuận lợi để Viktor Gyokeres tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, đưa bóng dội cột dọc đi thẳng vào lưới.

Nắm trong tay cách biệt 2 bàn cùng thế trận kiểm soát gần như tuyệt đối, đội khách bước vào giờ nghỉ giải lao với tâm lý vô cùng thoải mái.

Trái ngược với 45 phút đầu tiên, cục diện hiệp hai đảo chiều bất ngờ khi đại diện CH Séc chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Lối chơi áp sát không ngại va chạm của đội chủ nhà khiến Arsenal có phần chùng xuống và để lộ nhiều sơ hở nơi hành lang biên.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Slavia Prague cuối cùng cũng đem lại bước ngoặt ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cầu thủ vào sân thay người David Jurasek tung đường căng ngang khó chịu loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách, tạo điều kiện thuận lợi để Wiktor Nowak ập vào dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Khoảng thời gian bù giờ kéo dài hơn 6 phút thực sự đẩy bản lĩnh của Arsenal vào thế thử thách cực đại. Đội bóng CH Séc dồn toàn bộ quân số lên tham gia không chiến và suýt chút nữa tạo nên bất ngờ lớn nếu Mikulas Konecny nắn nót hơn ở pha hãm thành cuối trận.

Arsenal phải trải qua 90 phút nhọc nhằn tại CH Séc. Ảnh: EPA/MARTIN DIVISEK

Chiến thắng nhọc nhằn trên đất khách giúp "Pháo thủ" nâng tổng điểm lên con số 10 sau 4 lượt trận, củng cố vững chắc cơ hội lọt thẳng vào giai đoạn knock-out. Sự tỏa sáng của những nhân tố như Viktor Gyokeres hay Noni Madueke cũng đem lại tín hiệu đầy lạc quan cho chiều sâu đội hình của Mikel Arteta trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Kết quả chung cuộc: Slavia Prague 1-2 Arsenal

Cầu thủ ghi bàn:

Slavia Prague: Wiktor Nowak (90')

Arsenal: Noni Madueke (9'), Viktor Gyokeres (38')