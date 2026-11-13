Thắng ngược Pháp, Ý chiếm ngôi đầu bảng A Nations League

Ý quật ngã Pháp trên sân nhà. Ảnh: EPA/MATTEO BAZZI

Bị dẫn bàn sớm từ sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma, tuyển Ý vẫn vùng lên mạnh mẽ để ngược dòng đánh bại Pháp 3-1 ngay tại San Siro trong khuôn khổ Nations League. Màn trình diễn chói sáng của Francesco Pio Esposito cùng Davide Frattesi giúp thầy trò Roberto Mancini chiếm ngôi đầu bảng A.

Bước vào cuộc đại chiến tại Milan, Pháp hành quân với vị thế dẫn đầu bảng A Nations League cùng khoảng cách ba điểm nhiều hơn đội chủ nhà. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để "Les Bleus" chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, dù thiếu vắng bộ đôi ngôi sao Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Với lợi thế tâm lý thoải mái, đội khách nhập cuộc đầy tốc độ và sớm tạo ra sức ép nghẹt thở bằng những pha dứt điểm liên tiếp của Desire Doue, Adrien Rabiot cùng Lucas Da Cunha. Bước ngoặt bất ngờ xuất hiện từ đường chuyền hỏng tai hại của thủ thành Gianluigi Donnarumma, tạo điều kiện để Michael Olise dứt điểm mở tỷ số cho Pháp ở phút thứ 10.

Nhận gáo nước lạnh từ sớm, đội bóng áo thiên thanh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận trước khả năng vây ráp chủ động của đối thủ. Tuy nhiên, sự xông xáo của Nicolo Cambiaghi bên hành lang trái đã mang về bước ngoặt cho đội chủ nhà.

Phút 26, cầu thủ thuộc biên chế Bologna khéo léo vượt qua sự đeo bám của Malo Gusto rồi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Francesco Pio Esposito lập tức băng vào dứt điểm bằng chân phải đầy quyết đoán, đánh bại thủ thành Mike Maignan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến sự lấn lướt trở lại của đội khách, đáng chú ý nhất là cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc đầy tiếc nuối từ Bradley Barcola ở phút 35.

Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được hai đội duy trì với tốc độ chóng mặt. Thủ thành Gianluigi Donnarumma suýt chút nữa hóa tội đồ lần thứ hai khi băng ra quá xa khung gỗ và chuyền bóng thẳng vào chân đối phương. May mắn là thủ quân tuyển Ý đã kịp sửa sai bằng pha cản phá xuất thần đưa cú sút của Rayan Cherki chạm cột dọc ở phút 52.

Thoát thua trong gang tấc, tuyển Ý lập tức đáp trả bằng pha phản công ấn tượng khi Nicolo Cambiaghi một lần nữa vượt qua Gusto để mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Đáng tiếc trên chấm 11 mét, Sebastiano Esposito lại dứt điểm quá mạnh đưa bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Không để cú sảy chân của học trò làm chùng xuống tinh thần toàn đội, Roberto Mancini lập tức tung Federico Dimarco vào sân nhằm gia tăng sức tấn công bên cánh trái. Phút 63, anh để lại dấu ấn đậm nét bằng pha thoát xuống đáy biên rồi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm. Davide Frattesi băng vào sút tung lưới Maignan từ cự ly gần, giúp tuyển Ý vươn lên dẫn 2-1.

Hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và được hưởng quả phạt đền thứ hai sau tình huống Dayot Upamecano phạm lỗi với Antonio Vergara trong vùng cấm địa. Lần này, Francesco Pio Esposito nhận trọng trách thực hiện và anh không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 75.

Tuyển Ý chơi quả cảm trong trận đấu với Pháp. Ảnh: EPA/MATTEO BAZZI

Nhận hai bàn thua liên tiếp, Zinedin Zidane buộc phải thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng ngoài tình huống cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành của Michael Olise cùng pha đánh đầu nối từ Adrien Rabiot, hàng công thiếu vắng Kylian Mbappe hoàn toàn bế tắc.

Ba điểm trọn vẹn không chỉ đưa "Azzurri" vươn lên chiếm ngôi đầu bảng và nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối gặp Bỉ, mà còn giáng đòn mạnh vào tham vọng của tuyển Pháp ở lượt đấu cuối.

Kết quả chung cuộc: Ý 3-1 Pháp

Cầu thủ ghi bàn:

Ý: Francesco Pio Esposito (26', 75'), Davide Frattesi (63')

Pháp: Michael Olise (10')