Thắng ngược Atletico, Barca xây chắc ngôi đầu La Liga

Giuliano Simeone giúp Atletico Madrid có bàn mở tỷ số. Ảnh: EPA.

Chuyến làm khách tại thánh địa của đội bóng áo sọc đỏ trắng Atletico tiềm ẩn muôn vàn cạm bẫy đối với gã khổng lồ xứ Catalan. Áp lực tâm lý đè nặng lên vai các vị khách khi Real Madrid đã thắng ở trận đấu sớm để tạm thời san bằng cách biệt điểm số.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, đoàn quân của HLV Diego Simeone lập tức tràn lên đánh đòn phủ đầu dồn dập. Lối đá pressing tầm cao rực lửa cùng các pha chuyển trạng thái tốc độ của đội chủ nhà khiến hệ thống phòng ngự dâng cao của Barca liên tục chao đảo.

Ngay phút thứ 10, mành lưới của Joan Garcia đã phải rung lên sau một pha phản công chớp nhoáng mẫu mực. Xuất phát từ pha bứt tốc của Marcos Llorente, bóng được luân chuyển thuận lợi sang cánh trái cho Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina xử lý bình tĩnh trước khi căng ngang dọn cỗ để Giuliano Simeone ập vào đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, các học trò của HLV Flick thi đấu khá lúng túng và bế tắc trước khối phòng ngự khu vực vô cùng kỷ luật. Đội chủ nhà phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn từ các tình huống cố định. Đại diện xứ Catalan thậm chí phải nhờ đến sự trợ giúp của xà ngang sau cú đánh đầu cận thành hiểm hóc của David Hancko mới tránh khỏi bàn thua thứ hai.

Dẫu vậy, bản lĩnh của đội bóng đang ngự trị đỉnh bảng đã lên tiếng đúng vào thời khắc then chốt cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Pedri có pha đột phá kỹ thuật xé toang trung lộ đối phương trước khi nhả bóng vừa tầm cho đồng đội dứt điểm. Fermin Lopez - ngôi sao được nhiều CLB săn đón - lập tức chớp thời cơ tung cú sút chân trái quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành gỡ hòa 1-1.

Cú đúp của Fermin Lopez giúp Barca ca khúc khải hoàn. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện đội khách lập tức có sự điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt khi tung Frenkie de Jong vào sân thay Brian Farinas. Tiền vệ người Hà Lan nhanh chóng đem lại sự cân bằng, giúp Barca phong tỏa các mũi nhọn phản công bên phía đội chủ nhà.

Thế trận đảo chiều hoàn toàn khi các vị khách không ngừng gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương nhờ sự cơ động của ngòi nổ Lamine Yamal. Cầu thủ chạy cánh tuổi teen liên tục khuấy đảo hành lang phải và tra tấn hàng phòng ngự Atletico bằng những pha xử lý bóng ma thuật.

Phút 66, bước ngoặt định đoạt trận đại chiến xuất hiện sau một khoảnh khắc thiên tài của sao mai sinh năm 2007. Yamal dừng bóng quan sát tinh tế rồi tung đường chọc khe sắc lẹm xuyên thủng toàn bộ hệ thống phòng ngự áo sọc đỏ trắng. Lopez băng xuống phá bẫy việt vị, rướn người chạm bóng tinh tế hạ gục thủ thành Jan Oblak để hoàn tất cú đúp.

Bị dồn vào thế chân tường, HLV Simeone liên tiếp tung các tiền đạo như Alexander Sorloth và Jonathan David vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà điên cuồng dồn bóng bổng vào vòng cấm và bắn phá từ xa nhưng vấp phải sự kiên cường đáng nể từ hàng thủ đối phương. Thủ môn Joan Garcia cùng các hậu vệ áo lam đỏ đã thi đấu lăn xả, đứng vững trước sức ép khủng khiếp cho đến những giây bù giờ cuối cùng.

Khúc khải hoàn kịch tính tại Metropolitano là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh và tham vọng chinh phục ngôi vương của thầy trò HLV Flick mùa giải năm nay. Trận thắng quả cảm giúp Barca hiên ngang giữ vững vị trí số một La Liga với cách biệt 3 điểm so với Real Madrid trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.

Kết quả chung cuộc: Atletico Madrid 1-2 Barcelona

Cầu thủ ghi bàn:

Atletico Madrid: Giuliano Simeone (10')

Barcelona: Fermin Lopez (45', 66')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.