Thắng nghẹt thở Trung Quốc, tuyển nữ Hàn Quốc giành huy chương đồng ASIAD 20

Bước vào trận đấu, Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và chỉ mất 4 phút để tạo ra khác biệt. Từ tình huống hàng phòng ngự Trung Quốc xử lý không tốt, Noh Jin Young nhanh chóng chớp thời cơ, bật cao đánh đầu cận thành chính xác, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn 1-0.

Noh Jin-young đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu (Ảnh: Getty Images).

Bị thủng lưới từ sớm, Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà từng bước giành lại thế trận, gia tăng sức ép và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý về phía khung thành Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến các cơ hội lần lượt trôi qua. Shao Zi Qin từng có khoảng trống thuận lợi trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà.

Bước sang hiệp hai, sức ép của Trung Quốc được gia tăng. Đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, trong khi Hàn Quốc chủ động kéo thấp đội hình để bảo vệ lợi thế mong manh.

Shao Zi Qin tiếp tục có cơ hội khi thực hiện cú đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn Kim Kyeong Hee phản xạ tốt để cứu thua cho Hàn Quốc. Không lâu sau, Wang Shuang tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng tìm đến xà ngang, khiến Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Càng về cuối, đội chủ nhà càng đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Trước những đợt tấn công liên tiếp của đối phương, Hàn Quốc tập trung đông quân số bên phần sân nhà, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù không thể ghi thêm bàn thắng, Hàn Quốc vẫn đứng vững trước sức ép của Trung Quốc trong những phút còn lại. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng xứ kim chi giành tấm HCĐ môn bóng đá nữ ASIAD 2026, trong khi chủ nhà Trung Quốc khép lại giải đấu mà không thể bước lên bục huy chương.

Đội hình xuất phát: Nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Quiao Zhou, Wu Hai Yan, Wang Shuang, Yao Wei, Wang Yan Wen, Li Qing Tong, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Chengxue, Shao Zi Qin Nữ Hàn Quốc: Kim Kyeong Hee, Noh Jin Young, Ko Yoo Jin, Son Hwa Yeon, Ji So Yun, Choe Yuri, Jung Min Young, Sang Sel Gi, Kim Min Ji, Kim Hey Ri, Choo Hyo Joo Chung cuộc: Nữ Trung Quốc 0-1 Nữ Hàn Quốc.