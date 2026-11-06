Thắng nghẹt thở Hà Tĩnh, Nam Định xây chắc ngôi đầu bảng

Thép xanh Nam Định đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Hà Tĩnh. Dù có lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1, đội bóng thành Nam phải đối mặt với thử thách lớn khi hậu vệ Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc.

Thép xanh Nam Định có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nam Định FC.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm quyền kiểm soát thế trận và gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Những nỗ lực của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Lợi thế này giúp Nam Định bước vào giờ nghỉ với sự tự tin, nhưng cục diện trận đấu nhanh chóng đảo chiều sau giờ nghỉ.

Thẻ đỏ khiến Nam Định đối mặt thử thách lớn

Ngay đầu hiệp 2, Hồng Duy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Nam Định vào tình cảnh chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Đây là bước ngoặt quan trọng, buộc đội bóng thành Nam phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu.

Thay vì tiếp tục duy trì thế trận tấn công, Nam Định buộc phải ưu tiên phòng ngự, thu hẹp khoảng trống và bảo vệ lợi thế mong manh. Trong khi đó, Hà Tĩnh tận dụng ưu thế quân số để gia tăng sức ép, liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành đối phương.

Sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 82, Luiz Antonio ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thua ở thời điểm cuối trận khiến Nam Định đứng trước nguy cơ đánh rơi chiến thắng sau những nỗ lực đáng kể.

Văn Vĩ trở thành người hùng phút bù giờ

Tuy nhiên, khi tất cả nghĩ về một kết quả hòa, Nam Định bất ngờ tạo nên khoảnh khắc quyết định. Phút 90+4, tuyển thủ quốc gia Văn Vĩ lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng thành Nam.

Nam Định xây chắc ngôi đầu với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Ảnh: Nam Định FC.

Đây không chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa quyết định về mặt điểm số mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội của Nam Định trong hoàn cảnh bất lợi.

Chiến thắng trước Hà Tĩnh cho thấy Nam Định vẫn biết cách vượt qua áp lực ở những thời điểm khó khăn. Dù còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận khi chơi thiếu người, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã chứng minh được bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Với 3 điểm có được, Nam Định nâng tổng số điểm lên 16 sau 7 vòng đấu, tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng V.League 2026/27.

Khoảng cách và lợi thế điểm số sẽ là động lực quan trọng để đội bóng thành Nam hướng tới những vòng đấu tiếp theo trong hành trình bảo vệ vị thế của mình.