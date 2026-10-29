Tháng Nghe phụ nữ nói ở Mường Ảng

Hội nghị Tháng nghe Phụ nữ nói năm 2026, do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Ảng tổ chức với sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên.

Hội nghị thu hút hơn 100 hội viên phụ nữ tham dự, tạo diễn đàn để hội viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Tại hội nghị, cán bộ Công an xã Mường Ảng cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng ngừa nguy cơ mất an toàn đối với phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống xâm hại, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng. Đại diện Chương trình phát triển vùng Mường Ảng cũng thông tin định hướng hỗ trợ trong năm 2027.

Trong phần trao đổi, các hội viên phụ nữ tập trung nêu ý kiến về công tác Hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Nhiều ý kiến đề xuất tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giáo dục con em, nước sinh hoạt và chính sách hỗ trợ hộ khó khăn cũng được quan tâm.

Hội viên phụ nữ bản Hua Nguống, xã Mường Ảng đề xuất ý kiến về hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề.

Các ý kiến, kiến nghị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Ảng và các đơn vị liên quan ghi nhận, trao đổi, định hướng giải quyết phù hợp.

Hội nghị là dịp để tổ chức Hội và các cơ quan liên quan trực tiếp lắng nghe, nắm bắt nhu cầu thực tế của hội viên, phụ nữ ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống và góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.