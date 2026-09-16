'Tháng nghe phụ nữ nói' ở Bắc Ninh: Để tiếng nói từ cơ sở được hồi đáp

Bà Nguyễn Phương Mai (giữa), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, trao đổi cùng hội viên, phụ nữ

Bà Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, trao đổi cùng PV Báo Phụ nữ Việt Nam về cách Hội đưa hoạt động lắng nghe đến gần hơn với phụ nữ ở cơ sở.

+ "Tháng nghe phụ nữ nói" được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh triển khai trong bối cảnh yêu cầu đặt ra với tổ chức Hội ngày càng cao hơn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ. Vậy Hội LHPN tỉnh xác định mục tiêu của hoạt động này như thế nào?

Bà Nguyễn Phương Mai: Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BTV ngày 28/8/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tổ chức các hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói"; Kế hoạch số 51/KH-MTTQ BTT ngày 03/7/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"; nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của phụ nữ; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói" trong hệ thống Hội.

"Tháng nghe phụ nữ nói" trước hết là một hoạt động cụ thể hóa yêu cầu phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại xã hội và củng cố mối quan hệ giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ.

Chúng tôi xác định người phụ nữ phải được đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động Hội. Muốn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ thì trước hết cán bộ Hội phải biết phụ nữ đang quan tâm điều gì, gặp khó khăn ở đâu, mong muốn gì và vấn đề nào cần được tháo gỡ.

Vì vậy, "lắng nghe" không chỉ để biết tâm tư, nguyện vọng mà còn nhằm tạo điều kiện để phụ nữ tham gia góp ý vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, an sinh xã hội, gia đình, phụ nữ và trẻ em cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh xác định người phụ nữ phải được đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động Hội

+ Điểm được nhấn mạnh trong kế hoạch của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh là "lắng nghe phải gắn với tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi kết quả giải quyết", vì sao Hội đặt ra yêu cầu này?

Bà Nguyễn Phương Mai: Nếu chỉ tổ chức một cuộc đối thoại, ghi nhận ý kiến rồi kết thúc thì việc lắng nghe chưa tạo ra nhiều giá trị. Điều quan trọng hơn là sau khi phụ nữ lên tiếng, ý kiến đó phải được xử lý như thế nào.

Chúng tôi muốn hình thành một quy trình rõ ràng: nghe để nắm vấn đề, tổng hợp và phân loại để xác định vấn đề thuộc thẩm quyền nào, chuyển đến đúng cơ quan, cá nhân có trách nhiệm; sau đó Hội tiếp tục theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả cho hội viên, phụ nữ.

Trong kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hiệu quả của hoạt động không chỉ đo bằng số cuộc đối thoại hay số người tham dự mà phải được nhìn từ kết quả xử lý, giải quyết thực tế và mức độ hài lòng của hội viên, phụ nữ.

+ Vậy những vấn đề nào sẽ được ưu tiên lắng nghe, thưa bà?

Bà Nguyễn Phương Mai: Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh không áp đặt một nội dung giống nhau cho tất cả địa bàn. Hội LHPN các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn chủ đề phù hợp với phụ nữ địa phương.

Có thể là những vấn đề liên quan đến việc làm, sinh kế, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai, quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, đời sống khu dân cư. Cũng có thể là những vấn đề gắn với đặc thù của phụ nữ theo giới, độ tuổi, ngành nghề hoặc những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các cấp Hội đặc biệt lưu ý những nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương như phụ nữ nghèo, cận nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đây là những nhóm có thể gặp nhiều rào cản hơn trong việc tiếp cận thông tin, chính sách và các nguồn lực hỗ trợ.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tăng cường giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

+ Một yêu cầu khác của kế hoạch là cán bộ Hội phải trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ phụ nữ, trong đó có cả những người chưa tham gia tổ chức Hội. Hội sẽ thực hiện điều này như thế nào?

Bà Nguyễn Phương Mai: Chúng tôi muốn việc lắng nghe đi gần hơn với đời sống thực tế. Không phải lúc nào phụ nữ cũng có điều kiện hoặc chủ động đến một hội nghị để nói lên vấn đề của mình.

Vì vậy, cán bộ Hội các cấp cần xuống các thôn, bản, Tổ dân phố để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp. Đối tượng lắng nghe không chỉ là hội viên mà còn có phụ nữ chưa tham gia tổ chức Hội, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và những nhóm phụ nữ có đặc thù riêng.

Đây cũng là cách để Hội tự nhìn lại hoạt động của mình. Khi đến gần phụ nữ hơn, cán bộ Hội sẽ hiểu vì sao có người chưa tham gia Hội, hoạt động nào chưa phù hợp, kênh tiếp nhận thông tin nào còn hạn chế. Từ đó, tổ chức Hội kịp thời điều chỉnh cách làm để gần cơ sở, sát hội viên hơn.

+ Trong bối cảnh chuyển đổi số, "lắng nghe phụ nữ nói" có được mở rộng trên không gian số không, thưa bà?

Bà Nguyễn Phương Mai: Có. Chúng tôi xác định cần tạo nhiều cánh cửa để phụ nữ có thể lên tiếng, thay vì chỉ trông chờ vào các cuộc hội nghị trực tiếp.

Bên cạnh đối thoại chính sách, diễn đàn tại xã, thôn, Tổ dân phố, Hội khuyến khích tiếp nhận ý kiến qua các nền tảng số, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng của Hội; hướng dẫn hội viên, phụ nữ phản ánh thông tin qua "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7, Báo Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử và các kênh chính thức của Hội.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không có nghĩa là thay thế việc gặp gỡ trực tiếp. Chúng tôi vẫn yêu cầu cán bộ Hội tăng cường xuống cơ sở, gặp phụ nữ tại khu dân cư để nắm bắt những vấn đề mà đôi khi trên môi trường số rất khó nhận diện đầy đủ.

Việc lắng nghe phụ nữ nói được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau

+ Theo bà, điều gì sẽ quyết định "Tháng nghe phụ nữ nói" thực sự đi vào chiều sâu, thay vì trở thành một hoạt động theo phong trào?

Bà Nguyễn Phương Mai: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách nghĩ về việc "nghe". Nghe không phải là tổ chức cho đủ một cuộc hội nghị, cũng không phải thu thập thật nhiều ý kiến. Điều quan trọng là nghe đúng vấn đề phụ nữ quan tâm và sau đó phải có trách nhiệm với những điều mình đã nghe.

Vì vậy, Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội triển khai hoạt động; đồng thời mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến và phối hợp với các cơ quan chức năng để phản ánh, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ở cấp cơ sở, Hội cũng phải theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin kết quả đến hội viên, phụ nữ. Khi phụ nữ thấy ý kiến của mình được tiếp nhận nghiêm túc, được phản hồi và những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết, niềm tin với tổ chức Hội sẽ được củng cố.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai kỳ vọng "Tháng nghe phụ nữ nói" trở thành một phương thức làm việc thường xuyên của tổ chức Hội.

+ Bà kỳ vọng điều gì sau "Tháng nghe phụ nữ nói" năm nay?

Bà Nguyễn Phương Mai: Chúng tôi kỳ vọng hoạt động này không chỉ diễn ra trong 1 tháng rồi kết thúc, mà trở thành một phương thức làm việc thường xuyên của tổ chức Hội.

Tháng 10 là thời điểm để tập trung các hoạt động nhưng tinh thần lắng nghe cần được duy trì trong suốt quá trình hoạt động Hội. Mỗi cán bộ Hội cần chủ động nắm bắt tình hình phụ nữ; mỗi cơ sở Hội cần có những kênh phù hợp để phụ nữ phản ánh; những ý kiến chính đáng cần được tổng hợp, chuyển xử lý và theo dõi đến cùng.

Quan trọng hơn, qua "Tháng nghe phụ nữ nói", phụ nữ có thêm cơ hội tham gia vào những vấn đề của địa phương, đóng góp sáng kiến, phản ánh những bất cập từ thực tiễn và cùng tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng cộng đồng.

Để làm được điều đó, tổ chức Hội phải thực sự gần phụ nữ, hiểu phụ nữ và đồng hành với phụ nữ từ lúc họ lên tiếng cho đến khi vấn đề được giải quyết.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!