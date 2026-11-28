Đầu tháng vừa nhận lương, nhiều khoản tiền đã phải chi ngay cho tiền nhà, hóa đơn điện nước, ăn uống, đi lại và các nhu cầu thiết yếu. Sau khoảng 2-3 tuần, tài khoản gần cạn trong khi ngày nhận lương tiếp theo vẫn còn xa. Tình trạng này lặp lại nhiều tháng khiến không ít người rơi vào cảnh phải vay mượn hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải sinh hoạt.

Một tháng chi tiêu vượt kế hoạch có thể do phát sinh bất ngờ. Nhưng nếu tháng nào cũng hết tiền trước kỳ lương, đó là dấu hiệu cho thấy cách quản lý tài chính cần được xem xét lại. Nguyên nhân không nhất thiết nằm ở thu nhập thấp hay thói quen mua sắm hoang phí, mà đôi khi đến từ những khoản chi nhỏ không được kiểm soát, cách phân bổ tiền chưa hợp lý hoặc ngân sách đặt ra thiếu thực tế.

Dưới đây là 4 cách giúp bạn từng bước cải thiện tình hình.

Theo dõi chi tiêu thực tế trước khi lập ngân sách

Một sai lầm phổ biến khi quản lý tài chính cá nhân là đặt ra mức chi tiêu dựa trên mong muốn thay vì thói quen thực tế. Chẳng hạn, một người thường dành 5 triệu đồng mỗi tháng cho ăn uống, đi lại và nhu cầu cá nhân nhưng lại đặt mục tiêu chỉ chi 3 triệu đồng cho tất cả những khoản này. Mục tiêu có vẻ tích cực nhưng khó duy trì nếu không có sự điều chỉnh phù hợp.

Thay vì vội vàng cắt giảm, hãy dành khoảng 1-2 tháng ghi lại toàn bộ khoản tiền đã chi, từ hóa đơn lớn đến những giao dịch nhỏ như mua cà phê, đặt đồ ăn, gửi xe hay mua đồ dùng cá nhân. Sau đó, phân loại thành các nhóm: chi phí thiết yếu, nhu cầu cá nhân và khoản phát sinh.

Việc rà soát giúp bạn nhận ra tiền đang tập trung vào đâu, khoản nào thực sự cần thiết và khoản nào có thể điều chỉnh. Từ đó, ngân sách mới được xây dựng dựa trên tình hình thực tế, thay vì những con số lý tưởng khó thực hiện.

Ưu tiên tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nhiều người có thói quen nhận lương rồi thanh toán hóa đơn, mua sắm, chi tiêu cho sở thích và chỉ tiết kiệm phần tiền còn lại. Tuy nhiên, khoản tiền này thường không đáng kể, thậm chí bằng 0 nếu tháng đó phát sinh thêm chi phí.

Một cách làm hiệu quả hơn là đảo ngược thứ tự: dành tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, sau đó mới phân bổ cho các nhu cầu khác. Chẳng hạn, với thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể dự kiến 8 triệu đồng cho chi phí thiết yếu, 3 triệu đồng cho nhu cầu cá nhân, 2 triệu đồng để tiết kiệm và 2 triệu đồng làm quỹ dự phòng hoặc xử lý phát sinh.

Đây chỉ là ví dụ tham khảo. Tỷ lệ phân bổ cần căn cứ vào tiền thuê nhà, khoản nợ, số người phụ thuộc và mức chi phí sinh hoạt của từng người. Quan trọng nhất là khoản tiết kiệm nên được chuyển sang tài khoản riêng ngay khi nhận lương, tránh sử dụng lẫn với tiền chi tiêu hằng ngày.

Đặt giới hạn cho những khoản chi nhỏ, lặp lại thường xuyên

Một ly cà phê, một lần đặt đồ ăn vì ngại nấu nướng hay món đồ mua thêm do đang giảm giá có thể không đáng kể nếu chỉ xuất hiện một vài lần. Nhưng khi những khoản chi này lặp lại gần như mỗi ngày, tổng số tiền trong tháng có thể lớn hơn nhiều so với dự tính.

Điều đó không có nghĩa bạn phải từ bỏ hoàn toàn những sở thích cá nhân. Thay vào đó, hãy đặt giới hạn cụ thể cho từng nhóm chi tiêu. Ví dụ, mỗi tháng dành một khoản nhất định cho cà phê, ăn uống bên ngoài hoặc các hoạt động gặp gỡ bạn bè.

Khi đã sử dụng hết ngân sách của nhóm đó, bạn nên tạm dừng hoặc cân nhắc trước khi chi thêm. Cách làm này vừa giúp kiểm soát dòng tiền, vừa tạo không gian để tận hưởng cuộc sống mà không ảnh hưởng đến những mục tiêu tài chính quan trọng.

Không cố cắt giảm mọi thứ cùng lúc

Khi nhận ra mình thường xuyên tiêu quá ngân sách, nhiều người lập tức cắt giảm hàng loạt khoản chi như đi chơi, mua sắm quần áo, gặp gỡ bạn bè hoặc các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, một kế hoạch quá khắt khe thường khó duy trì lâu dài. Khi không còn kiểm soát được mong muốn cá nhân, họ có thể chi tiêu bù đắp và tiếp tục vượt ngân sách.

Thay vì cắt giảm đồng loạt, hãy ưu tiên những khoản có thể tiết kiệm mà ít ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu thường xuyên đặt đồ ăn vì không chuẩn bị trước, bạn có thể lên thực đơn đơn giản cho vài ngày trong tuần. Nếu có nhiều dịch vụ trực tuyến nhưng ít sử dụng, hãy hủy những gói đăng ký không cần thiết. Nếu thường mua sắm vì thấy sản phẩm giảm giá, hãy thử chờ 24-48 giờ trước khi quyết định thanh toán.

Quản lý tài chính không phải là cuộc đua xem ai tiêu ít tiền hơn, mà là cách phân bổ thu nhập phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu tháng nào cũng hết tiền trước ngày nhận lương, thay vì chỉ tự nhắc mình phải tiết kiệm hơn, hãy bắt đầu bằng việc nhìn rõ tiền đang đi đâu, điều chỉnh những khoản chi chưa hợp lý và xây dựng ngân sách có thể duy trì lâu dài.