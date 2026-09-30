Thắng Mố trang bị máy tính, máy in cho các bí thư chi bộ thôn

Lãnh đạo xã Thắng Mố bàn giao máy tính, máy in cho các thôn.

Căn cứ Kết luận số 153-KL/ĐU của Thường trực Đảng ủy và Tờ trình số 129-TTr/UBND của UBND xã Thắng Mố, địa phương đã phân bổ 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2026 để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số cho đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản.

Tại chương trình, đại diện Văn phòng Đảng ủy xã đã bàn giao toàn bộ thiết bị mới cho các bí thư chi bộ. Mỗi đồng chí được cấp 1 máy tính xách tay Dell Pro 15 và 1 máy in Pantum P2200W.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thắng Mố đề nghị các bí thư chi bộ tiếp nhận, bảo quản và khai thác hiệu quả trang thiết bị đúng mục đích công vụ. Việc trang bị kịp thời các máy móc hiện đại giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động trong công tác quản lý, lưu trữ văn bản và điều hành công việc, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại địa phương.