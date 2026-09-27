Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, 9 người may mắn sống sót

Tại Baghdad, thủ đô của Iraq, thang máy trong một tòa nhà đã rơi từ tầng 7 xuống đất sau khi dây cáp bị đứt. 9 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, bị thương. Vụ việc đã được camera an ninh của thang máy ghi lại.

Vụ việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Baghdad. Theo các báo cáo truyền thông, dây cáp của thang máy chở 9 người bị đứt ngay sau khi cửa đóng lại. Cabin thang máy ở tầng 7 rơi xuống đất chỉ trong vài giây.

9 người may mắn sống sót sau khi thang máy rơi từ tầng 7 xuống đất. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh ghi lại cho thấy cabin thang máy đột ngột rơi xuống với tốc độ nhanh, khiến những người bên trong hoảng loạn. Đoạn clip đã được nhiều phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội chia sẻ.

Sau khi nhận được báo cáo, nhiều đội y tế và cứu hộ đã được điều động đến khu vực này. Những người bị thương được đưa ra khỏi thang máy và chuyển đến bệnh viện. Theo báo cáo, những người này chỉ bị thương và không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân dây cáp bị đứt vẫn chưa được xác định. Một cuộc điều tra đã được tiến hành.