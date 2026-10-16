Tháng Mân Côi và ý nghĩa trong đời sống người Công giáo

Kinh Mân Côi là gì?

Nhắc đến Mân Côi, nhiều người thường nghĩ đến tràng hạt được các tín hữu cầm trên tay khi đọc kinh. Tuy nhiên, tràng hạt chỉ là dụng cụ hỗ trợ giúp người cầu nguyện theo dõi trình tự các lời kinh; còn kinh Mân Côi là hình thức cầu nguyện kết hợp giữa việc đọc kinh và suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu cùng Đức Maria.

Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và Dòng Thánh Phao-lô cùng tham dự cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ, khai mạc tháng Mân Côi quanh Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Ảnh: TGP Hà Nội

Vì vậy, việc “lần hạt” hay “lần chuỗi” không chỉ là chuyển từng hạt qua tay, mà còn là quá trình suy ngẫm về những biến cố trong đời sống đức tin, được gọi là các mầu nhiệm.

Các mầu nhiệm Mân Côi được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 mầu nhiệm, thường gọi là 5 sự Vui, 5 sự Sáng, 5 sự Thương và 5 sự Mừng.

Những mầu nhiệm này lần lượt hướng người tín hữu suy niệm về các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, từ sự giáng sinh, cuộc đời công khai, cuộc thương khó đến sự phục sinh vinh quang, cùng những biến cố gắn với Đức Maria.

Trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae, Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng dù kinh Mân Côi mang nét đặc trưng của lòng sùng kính Đức Maria, trọng tâm của lời cầu nguyện vẫn hướng về Chúa Kitô. Qua việc lần chuỗi, người tín hữu cùng Đức Maria chiêm nghiệm về cuộc đời Chúa Giêsu và liên hệ những suy niệm đó với đời sống của mình.

Vì sao tháng 10 được gọi là Tháng Mân Côi?

Việc chọn tháng 10 làm Tháng Mân Côi gắn với lễ Đức Mẹ Mân Côi, được cử hành ngày 7/10, có nguồn gốc từ trận hải chiến Lepanto diễn ra năm 1571.

Năm 1572, Đức Giáo hoàng Piô V đã thiết lập lễ "Đức Mẹ Chiến Thắng" vào ngày 7/10 để tạ ơn Đức Mẹ sau chiến thắng của Liên minh Thần thánh trước hải quân Ottoman tại Trận Lepanto. Năm 1573, Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã đổi tên ngày lễ này thành lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Ngày nay, việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi được nhấn mạnh với ý nghĩa hướng đến sự bình an, hiệp nhất và lòng quan tâm tới những người đang gặp khó khăn.

Thực hành đức tin trong đời sống hằng ngày

Trong Tháng Mân Côi, người Công giáo thường duy trì việc lần chuỗi cá nhân, đọc kinh chung trong gia đình hoặc tham gia các buổi cầu nguyện tại nhà thờ.

Tùy từng giáo xứ và địa phương, các hoạt động có thể bao gồm rước kiệu Đức Mẹ, hành hương hoặc những buổi cầu nguyện cộng đồng.

Giáo xứ Đồng Gianh (Phú Thọ) long trọng tổ chức Thánh lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi quan thầy và kết thúc tháng Mân Côi tháng 5/2025. Ảnh: Giáo xứ Đồng Gianh

Đối với nhiều gia đình Công giáo, giờ kinh chung không chỉ là thực hành tôn giáo, mà còn là khoảng thời gian các thành viên cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi lo và cầu nguyện cho nhau.

Tháng Mân Côi vì thế không chỉ nhắc nhớ một truyền thống đạo đức lâu đời, mà còn khuyến khích người tín hữu sống tinh thần yêu thương, tha thứ và quan tâm đến cộng đồng.