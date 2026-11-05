Thắng LPBank Ninh Bình 3-0: Đội Công an TPHCM khẳng định sức mạnh

Cạnh tranh thứ hạng trong top 4

Cũng giống như mùa bóng năm vừa rồi, sau vòng bảng 4 đội bóng trên cũng lọt vào top 4. Hai cặp đấu bán kết là Biên Phòng MB - LPBank Ninh Bình, Công an TPHCM - Thể Công Tân Cảng. Sau hai trận đấu bán kết quyết liệt, hai đội bóng ngành Quân đội vào tranh chung kết và Biên Phòng đăng quang ngôi vô địch; còn Công an TPHCM thắng LPBank Ninh Bình, giành hạng ba.

Sau hai trận đấu vô cùng căng thẳng, kịch tính đến 5 hiệp với hai "đại gia" Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng MB, đội Công an TPHCM bước vào chạm trán với đội bóng cố đô. Đây là cuộc so tài để phân thứ hạng quan trọng nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh đặt mục tiêu cần phải giành chiến thắng. Sau 12 vòng đấu, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình cùng 8 trận thắng, 4 thua, nhưng đội bóng phương Nam hơn 3 điểm (27/24) nên xếp trên. Nếu giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Bùi Trung Thảo, thì Công an TPHCM sẽ đứng thứ 2 hoặc 3, tránh được Biên Phòng ở bán kết. Có thể nói, đây là cặp đấu khá "cân tài, ngang sức" nhau, chắc chắn sẽ đem đến cho người xem một trận cầu đầy cảm xúc, mãn nhãn.

Pha phối hợp tấn công hay của đội Công an TPHCM

Chỉ trong vòng hơn một năm qua, hai đội bóng trên nhiều lần chạm trán nhau ở những cuộc tranh tài đỉnh cao nên rất hiểu nhau. Vì thế, sự tỏa sáng của các vận động viên, nhất là ngoại binh sẽ quyết định đội nào giành chiến thắng. Cũng giống như những đội bóng khác, bước vào giai đoạn 2, LPBank Ninh Bình đăng ký 2 ngoại binh gồm: Boy Arnez Arabi (Indonesia), Batsuuri Battur (Mông Cổ). Những trận đấu vừa qua, đặc biệt trong trận thắng Hà Nội (đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào top 4) với tỉ số 3-1, các ngoại binh trên đã ghi được những điểm số quan trọng.

Trong 5 trận vừa qua của giai đoạn 2, đội Công an TPHCM đã chơi rất tốt, cống hiến cho người xem những pha bóng hay, trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối. Sau khi giành chiến thắng trước Sanest Khánh Hòa, TPHCM, Hà Nội, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Hạnh dồn sức cho cuộc so tài với hai "ông lớn" Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng MB. Hai trận đấu trên đều kéo dài đến 5 hiệp đấu và đội thắng chỉ hơn 2 điểm ở hiệp cuối. Mặc dù không vượt qua hai đối thủ trên nhưng chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh tích lũy được thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để chuẩn bị trong những trận đấu quyết định sắp tới.

Những pha tấn công mãn nhãn người xem

Với tính chất quan trọng của trận đấu nên HLV Nguyễn Văn Hạnh đưa Morteza, Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Phúc Lộc... ra sân ngay từ đầu. Đúng như tính toán của Ban huấn luyện, đội Công an TPHCM chơi lấn lướt ngay từ đầu và bỏ đối thủ lên đến 5 điểm (5-0). Tiếp tục chơi ổn định, đội chủ nhà ghi thêm điểm số, gia tăng khoảng cách lên 7 điểm (10-3, 15-8). Tấn công tốt, phòng thủ chặt, đội Công an TPHCM tiếp tục giữ lợi thế với khoảng cách khá lớn để đưa trận đấu về đích. Kết thúc hiệp 1, Công an TPHCM thắng với điểm số 25-17.

Đội Công an TPHCM vào trận với quyết tâm cao nhất

Có được kết quả tốt ở hiệp 1, đội Công an TPHCM giữ nguyên đội hình như lúc đầu. Giống như hiệp 1, Công an TPHCM có khởi đầu tốt, vươn lên dẫn trước đối thủ 3, 4 điểm (3-0, 6-2). Mặc dù đội khách chơi rất cố gắng nhưng không thể ngăn cản được những cú đập "sấm sét" của Morteza nên đội Công an tiếp tục dẫn trước với 3 điểm (10-7). Bước qua nửa hiệp đấu, LPBank Ninh Bình thi đấu thế cân bằng với đội chủ nhà nhưng cũng không thể san bằng cách biệt. Quốc Duy, Morteza, Phúc Lộc... chơi cực tốt nên đưa Công an TPHCM liên tục ghi điểm, vươn lên dẫn trước với 5 điểm (20-14). Với cú đập "xé lưới" ghi điểm của ngoại binh người Iran, đội Công an TPHCM kết thúc hiệp hai với chiến thắng 25-19.

Trận đấu hấp dẫn giữa đội Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình

Có được hai hiệp thắng đầu tiên, bước vào hiệp thứ ba, Công an TPHCM chơi khá tự tin, thoải mái và cũng tiếp tục vươn lên dẫn trước với 6,7 điểm (6-0, 7-0). Lúc này, HLV Nguyễn Văn Hạnh đưa Halim vào thay cho Morteza và ngoại binh người Indonesia ghi thêm những điểm số giúp đội chủ nhà giữ được khoảng cách 6 điểm (10-4). Càng thi đấu càng sung sức, càng hay, ghi thêm điểm, Công an TPHCM nới rộng khoảng cách lên 9,10 điểm (14-5, 16-6). Các tay đập của Công an TPHCM như Halim, Dương Văn Tiên chơi cực tốt... ghi thêm điểm đưa đội nhà giành chiến thắng.

Giành chiến thắng 3-0 (25-17, 25-19, 25-13) trước LPBank Ninh Bình, Công an TPHCM chắc chắn sẽ đứng thứ 2 hoặc 3 và đội cố đô sẽ ở vị trí thứ 4 bất chấp kết quả trận cuối diễn ra vào hôm nay. Như vậy, hai trận bán kết sắp tới sẽ là cuộc so tài giữa Công an TPHCM - Thể Công Tân Cảng (19 giờ 30 ngày 07/11), Biên Phòng - LPBank Ninh Bình (14 giờ 30 ngày 07/11).

Morteza Sharifi, "linh hồn" của Đội Công an TPHCM

Tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 có 13 ngoại binh tham gia tranh tài từ 8 đội bóng. Chính họ đã giúp cho các trận đấu hấp dẫn hơn và là cơ hội để cho các vận động viên trong nước học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong số đó, Morteza Sharifi nổi lên là gương mặt xuất sắc khi thể hiện trình độ chuyên môn ở đẳng cấp cao cùng với kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu ở những giải đấu cạnh tranh khốc liệt. Ngoại binh người Iran thực sự là "linh hồn" của đội Công an TPHCM trong những trận đấu vừa qua.

Sinh năm 1999, cao 1,93m, Morteza Sharifi thi đấu ở vị trí chủ công. Anh là cái tên quen thuộc của bóng chuyền Iran và Châu Á trong nhiều năm qua, từng góp mặt tại nhiều giải đấu quốc tế lớn. Tại ASIAD 2026 mới đây, tay đập này thi đấu chính thức cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Iran thắng đội chủ nhà Nhật Bản ở trận chung kết giành huy chương vàng. Trong trận chung kết ASIAD 20, chủ công Morteza Sharifi đóng góp 13 điểm cho đội nhà.

Từ khi gia nhập đội Công an TPHCM, sau một thời gian ngắn tập luyện, Morteza nhanh chóng hòa nhập và kết hợp tốt với đồng đội. Trong 4 trận đấu giai đoạn 2 vừa qua, đội trưởng đội tuyển Iran thật sự là "linh hồn" của đội Công an TPHCM. Anh thường được Ban huấn luyện xếp thi đấu từ đầu trận. Với những điểm số mà Morteza ghi được giúp cho đội chơi tự tin và nhờ đó mà thường có những hiệp thắng trước đối thủ.

Có thể nói Morteza là ngôi sao bóng chuyền toàn diện. Không chỉ sở hữu những cú đập bóng uy lực với tốc độ từng được ghi nhận lên đến 139 km/h tạo ra sức công phá lớn ở vị trí chủ công mà anh còn cùng phối hợp rất tốt với đồng đội trong phòng thủ, chắn bóng. Trong những trận đấu vừa qua trong màu áo Công an TPHCM, Morteza đã rất nổi bật trong việc chạy bài nhanh, chọn góc đập cắm sàn hiểm hóc và chuyển hóa các cơ hội thành điểm số ổn định. Ngoài ghi điểm ở những pha đập sấm sét thì tận dụng khoảng trống của đối phương để bỏ nhỏ ghi điểm cũng là thế mạnh của vận động viên mang áo số 49. Nghỉ trong trận đấu với Biên Phòng MB, trở lại trong cuộc đối đầu với LPBank Ninh Bình, Morteza chơi xuất sắc, góp công không nhỏ đưa đội Công an TPHCM giành chiến thắng.