Thăng Long Property 'ôm' đất làm Tổ hợp Times Square Hà Nội 12 năm không triển khai

Nhận bàn giao đất 12 năm vẫn bỏ hoang

Thanh tra TP Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Thăng Long Property sử dụng đất thực hiện Dự án Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp (Tổ hợp Times Square Hà Nội) tại địa chỉ số 2 đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, Hà Nội

Theo đó, chủ đầu tư của Dự án là Công ty TNHH Thăng Long Property là doanh nghiệp được đăng ký thành lập và thực hiện dự án gồm: Công ty TNHH Nhà nước MTV Thăng Long GTC thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (chiếm 35% vốn điều lệ) và Công ty Vindemia SAS - Cộng hòa Pháp (chiếm 65% vốn điều lệ). Công ty có trụ sở chính tại số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Dự án xây dựng Tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp - Tổ hợp Times Square Hà Nội (trước đây có tên là Dự án Công ty TNHH Thăng Long Property) là Dự án được tách ra từ Dự án Xây dựng và khai thác một đại siêu thị, thường gọi là Big C Thăng Long do liên doanh giữa Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long và Tập đoàn BOURBON thực hiện tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nay là phường Yên Hòa, Hà Nội.

Dự án được thực hiện với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh một tổ hợp tòa nhà văn phòng, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ.

Trong giai đoạn thực hiện Dự án, nhà đầu tư được UBND TP điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với một số nội dung chính gồm: điều chỉnh nhà đầu tư, vốn điều lệ và tiến độ dự án đến quý I/2013 (không thay đổi mục tiêu đầu tư).

Tuy nhiên, sau 2 lần đăng ký tiến độ, 5 năm nhà đầu tư chưa triển khai dự án; đến tháng 3/2013 Dự án mới được giao đất cho thấy nhà đầu tư thực hiện không đúng tiến độ đầu tư.

Sau khi được UBND TP cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất tại thực địa ngày 21/4/2014 nhưng Công ty TNHH Thăng Long Property chưa thực hiện trách nhiệm của người được giao đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Ô đất số 2 Phạm Hùng do Công ty TNHH Thăng Long Property "ôm" 12 năm nay nhưng chưa triển khai ﻿

Đến thời điểm tháng 7/2026, Công ty TNHH Thăng Long Property đã nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (đối với 25 năm còn lại của Dự án, theo xác định của các cơ quan chức năng, theo mục đích cũ). Dự án quá hạn không điều chỉnh, để đến nay sau hơn 10 năm Dự án mới được điều chỉnh và triển khai.

Thanh tra TP Hà Nội chỉ rõ, việc Công ty TNHH Thăng Long Property chậm đưa đất vào sử dụng đầu tư xây dựng các công trình theo dự án đầu tư được UBND TP cho thuê đất là 12 năm liên tục (tính từ thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất tại thực địa ngày 21/4/2014 đến thời điểm UBND TP có Quyết định ngày 5/5/2026 điều chỉnh mục đích sử dụng đất) là vi phạm pháp luật đất đai quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Kiến nghị Tổng công ty Du lịch Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Trong đó nguyên nhân theo Thanh tra TP cơ bản là do chủ quan của nhà đầu tư và có một phần khách quan do có chấp thuận về nguyên tắc về quy hoạch của cơ quan Nhà nước dẫn đến vướng mắc trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Đất đai khiến dự án chậm triển khai và phải đề xuất thí điểm thực hiện Dự án theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Hiện nay, Dự án đã được HĐNT TP thông qua cho phép thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, được UBND TP chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng đất và đang tiến hành xây dựng.

Theo Dự án điều chỉnh, mục tiêu đầu tư và mục đích sử dụng đất đã thay đổi (thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai năm 2024). Thời hạn thực hiện của Dự án được xác định là 50 năm, tuy nhiên hiện nay chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước chưa xác định nghĩa vụ tài chính; chưa làm rõ vấn đề tài chính trong thời gian dự án chậm vừa qua chưa được gia hạn.

Do vậy, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo giao Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về tài chính doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, làm rõ việc quản lý vốn đầu tư của Nhà nước bổ sung bằng tiền thuê đất, tăng vốn điều lệ và việc thoái vốn của Công ty CP Thăng Long GTC tại Công ty TNHH Thăng Long Property;

Cùng với đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát trình tự, thủ tục đất đai của Dự án, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đảm bảo đúng quy định, chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính Dự án phải bổ sung trong thời gian chậm thực hiện, xác định nghĩa vụ tài chính khi Dự án đầu tư điều chỉnh theo quy định;

Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khẩn trương xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư khi Dự án điều chỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Thuế TP Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ thu nộp đúng, đủ, dứt điểm toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thanh tra TP cũng kiến nghị UBND TP giao Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với vai trò đối tác trong Liên doanh để Dự án chậm kéo dài nhiều năm; Chủ động rà soát và phối hợp theo sự kiểm tra của Sở Tài chính và xử lý vi phạm; báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền...